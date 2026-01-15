Más Información

EU presiona a México para que sus militares luchen contra el narco, según NYT; agentes de la CIA apoyarían

Cae "El Cubano"; una de las piezas clave del Cártel de Sinaloa y coordinador del tráfico de drogas transnacional

Casa Blanca dice que Irán ha suspendido 800 ejecuciones; países del Golfo habrían disuadido a Trump de atacar al país

Machado destaca compromiso de EU con la transición democrática tras reunión con Trump; "la sociedad venezolana está unida", afirmó

“Es tiempo de unidad, no de pedir injerencias”, dice Concanaco; revisión T-MEC requiere cabeza fría, inteligencia y estrategia, afirma

Autonomía no se hereda, se ejerce y defiende: Leonardo Lomelí; sin ella la formación de nuevas generaciones corre riesgo, dice

Pachuca.- A través de un video que circula en internet se muestra que, al interior de una oficina presuntamente de , se realizan actos de clientelismo, luego de que se intercambian jitomates a cambio de la afiliación al partido, así como de votos a favor de Hiram González en la elección de comités seccionales.

En el material se observa cómo un grupo de mujeres arriba al lugar, donde varias personas dialogan sobre el estatus de afiliación al partido, así como sobre la verificación de credenciales de elector, con el fin de que el domingo en favor de Hiram González, hijo del subprocurador de Justicia.

Asimismo, en el video se aprecian varias cajas de jitomates, mientras las mujeres preguntan si aún alcanzan producto, lo que ha generado una ola de comentarios en redes sociales sobre la presunta promoción que realiza el partido a cambio de la afiliación.

Intercambian jitomate a cambio de afiliarse a Morena (15/01/2026). Foto: Especial
De igual manera, se escucha que se indica a las mujeres que, en caso de tener familiares, deben acudir con ellos y llevar sus credenciales, con el objetivo de reunir el número suficiente de participantes que respalden aldel comité seccional.

Finalmente, el material muestra que personal de la oficina recaba datos personales y números telefónicos, además de ofrecer comida y jitomates a cambio de acudir el fin de semana a emitir su voto y afiliarse al partido.

