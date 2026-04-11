Huajuapan.— Niños, jóvenes, mujeres, hombres y familias completas se citan antes de las 7:00 horas para retirar la lechuguilla acuática o lechuga de agua que ha invadido por completo la presa de Yosocuta, en Huajuapan de León, Oaxaca.

“Las personas que venimos a ayudar es porque de alguna manera hacemos uso de la presa, por ejemplo, nosotros practicamos el deporte de la pesca y siempre venimos acá”, dice un vecino de Huajuapan junto a un grupo de amistades que terminaron su turno y le ceden el lugar a otras personas que se sumaron a retirar la lechuguilla.

El gobierno municipal de Huajuapan ha convocado a va- rias jornadas de ayuda ciudadana para quitar la planta. Foto: Juana García/ EL UNIVERSAL

Mauro Ramírez, presidente del comisariado ejidal de la comunidad de La Estancia, dice que es la primera vez que acuden a apoyar en la invasión de esta planta, habían ido antes, pero a recoger la basura que se acumula en la presa.

En otra de las orillas de la presa, cuya extensión es de 59 kilómetros, están presentes niños acompañados de sus madres y padres del Biciclub Huajuapan A.C., así como estudiantes de secundaria y familias completas de la Confederación Internacional de Trabajadores, distintos colectivos de taxis, camiones e, incluso, empresas privadas que prestaron vehículos y herramientas de trabajo.

La lechuguilla, identificada por su nombre científico como Pistia stratiotes, es una planta invasora que ha avanzado en las aguas de la presa Lázaro Cárdenas construida en 1970 en la agencia municipal de San Francisco Yosocuta, perteneciente a Huajuapan de León.

La presa, impulsada por el general Lázaro Cárdenas para abastecer canales de riego, suministra agua a más de 60% de la población de este municipio.

La presencia de la lechuguilla aumentó en 2025. De acuerdo con los registros, la planta pudo haber sido introducida entre 2020 y 2021 para combatir la cianobacteria en la presa de Yosocuta, lo que provocaba cambio de color y olor en el agua.

“Esta plantita la trajeron, se introdujo, pero la desventaja es que una planta produce mil, mil 200 plantitas y su ciclo de reproducción es de 10 a 20 días. Es decir, en 20 días se tienen mil plantas más, esto hizo que durante 2022, cuando se inició la administración del actual presidente municipal, la planta ya se está propagando y entonces se adquirió una máquina cosechadora para retirar la lechuguilla, pero sólo se controló”, apunta Alejandro Rosales Olmos, administrador del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Huajuapan (Sapahua).

El estiaje en 2023-2024 provocó que la presa bajara a 45% de su almacenamiento, lo que causó que las semillas se quedaran en las orillas y con las abundantes lluvias de 2025 las semillas se hidrataron y se multiplicaron, explica.

“Estamos conscientes que no podemos eliminarlo totalmente, tiene que ser una extracción por medios mecánicos para no complicarnos con otros temas ecológicos, y esto deberá hacerse de manera urgente antes de que la planta siga fuera de control”, señala.

Alejandro Rosales detalla que la maquinaria cuenta con bandas transportadoras que suben las plantas, pero en las últimas semanas, la lechuguilla se triplicó y entonces, las familias de Yosocuta y de comunidades aledañas iniciaron la lucha para controlar su propagación.

Autoridades municipales iniciaron el 21 de marzo la campaña La Lucha Contra la Lechuguilla, de 14 días, pero no fue suficiente y volvieron a convocar otros 10 días, para que diariamente ciudadanos asistan a retirar la planta.

A este llamado han asistido personas de los pueblos de Huajuapan y de otros municipios cercanos, empresas privadas, escuelas, organizaciones, clubes, colectivas y voluntarios. Hasta el 31 de marzo sumaban 4 mil 72 toneladas de lechuguilla retirada.

“Se continuará la jornada de extracción de la lechuguilla durante 10 días más. Esto, con la finalidad de que se reduzca aún más la plaga”, informa el edil de Huajuapan, Luis de León Martínez Sánchez.

De manera permanente hay un grupo de 30 personas que reciben un salario por sus horas de trabajo.

La propagación

Fidencio Sustaita Rivera, profesor e investigador del Instituto de Hidrología de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, explica a EL UNIVERSAL que la lechuguilla se desarrolla donde hay una alta carga de contaminantes, “los nutrientes no pueden venir de los cerros, de los árboles o de la biomasa orgánica, porque ya no hay lluvias. Entonces, el principal problema es por la alta carga de nutrientes de drenajes que desembocan a la presa”.

Descarta que el uso de fertilizantes que ocupa el sector agrícola en la parte alta de la presa sea el causante de su propagación, ya que la superficie agrícola de la cuenca que alimenta a la presa es de apenas 5% de la zona agrícola.

“Tampoco es una zona industrial para que haya metales pesados. Entonces, el único probable factor que ocasionó esto es la alta carga de nutrientes debido a las aguas residuales”, agrega.

Aunque la presencia de la lechuguilla es buena para tratar el agua, su propagación se puede salir de control, precisa.

El investigador dice que no hay un estudio que demuestre cómo se debe de combatir la lechuguilla de manera definitiva, lo que existe es poder aminorar la situación con un tratamiento de raíz, “estamos atacando el efecto, pero descuidando la causa, lo que lo está ocasionando. Tendría que tratarse al 100% el agua que vierten en la presa tanto el municipio de Huajuapan como Huajolotitlán y todas las poblaciones que alimentan la presa”.

Alejandro Rosales externa que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quien administra la presa, no ha atendido la problemática pese a que se le ha reiterado constantemente sobre la propagación de la planta, así como la falta de mantenimiento.

“Agua es segura”

Ante la presencia de la lechuguilla, el administrador de Sapahua afirma que el agua que se extrae de la presa es segura, por el proceso que realiza la planta potabilizadora.

“La planta como tal son galeras de filtros, a base de grava y arena sílica, además se les aplica desinfectante, gas cloro y antes de distribuir en todas las cajas de distribución, se cumple también con las normas para la cloración que va de 0.5 a 1.5 partes por millón en cuanto a la cloración, lo que hace que sea un sistema garantizado en cuanto a la cobertura de la calidad del agua”.

La presa de Yosocuta está regulada y normada como cuerpo de agua federal por la Conagua. El agua de la presa se conduce a la planta potabilizadora que cumple con la norma oficial mexicana para consumo humano.

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