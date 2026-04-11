Cuautitlán Izcalli, Méx.— La muerte de un estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM no fue un asalto, sino un ataque directo, informó el presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Luis Daniel Serrano Palacios. “Llama poderosamente la atención la forma, es decir, se trata de un ataque directo. No hubo ningún robo y ninguna señal de violencia previa al disparo.

“Nos llamó también la atención el tipo de calibre. No es un calibre común que se utilice de forma más usual, cosa que también está siguiendo el rastro la propia fiscalía”, explicó.

El alcalde se pronunció respecto al caso del estudiante identificado por autoridades escolares como Joel Ulises Cristóbal Castillo, quien murió la tarde del jueves en San Mateo Ixtacalco.

Serrano Palacios mencionó que han recibido denuncias sobre narcomenudeo por parte de los estudiantes y fue identificado un domicilio con cámaras de vigilancia, sin embargo, el día de los hechos, no encontraron a nadie en ese sitio y ayer se acercaron de nuevo para llevar a cabo otra diligencia.

La FES Cuautitlán condenó los hechos y pidió a las autoridades que el caso sea investigado para llevar ante la justicia a los responsables.

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