Un cuarteto de personas , propiedad del actor Roberto Palazuelos, localizado en la zona costera de Tulum, dentro del área natural protegida del Parque Jaguar.

La Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) informó que los hechos ocurrieron durante la madrugada de este miércoles, cuando tres hombres y una mujer ingresaron al inmueble y amagaron a un trabajador del hotel para exigirle las llaves del lugar.

Al negarse, el empleado fue , tras lo cual las personas involucradas huyeron del sitio.

La FGE informó que, tras el reporte de los hechos, se activaron acciones inmediatas de investigación, que incluyeron labores de inteligencia y la revisión de registros de videovigilancia.

Estas diligencias permitieron identificar a las personas presuntamente responsables y proceder a su detención.

La autoridad precisó que, derivado de este intento de robo, ningún huésped resultó afectado.

El trabajador lesionado, cuya identidad se mantiene reservada, fue atendido conforme a los protocolos correspondientes.

Las cuatro personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por su probable participación en el , así como por lesiones calificadas.

Será esta autoridad la que determine su situación jurídica dentro del plazo que marca la ley.

La Fiscalía General del Estado señaló que las investigaciones continúan en coordinación con integrantes del Grupo Interinstitucional, con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos y determinar posibles responsabilidades adicionales.

El actor, mediante su cuenta de X, confirmó lo ocurrido y reconoció la reacción de las autoridades locales.

