Ciudad Victoria.— Tamaulipas presenta una reducción histórica en todos los indicadores de incidencia delictiva, destacando una disminución de 57% en el delito de homicidio doloso en el comparativo de 2023 al cierre de 2025, informó el gobernador Américo Villarreal Anaya durante la presentación de un informe en materia de seguridad pública.

El mandatario informó que de 2018 a 2025 Tamaulipas presentó una disminución de 80% en el promedio diario de homicidios dolosos, al pasar de tres hechos que se registraban diariamente a 0.61 que se presentaron al cierre del año anterior.

Además, el secuestro bajó 58%, el delito de robo a casa-habitación disminuyó 14%, el robo a negocio bajó 27%, el robo de vehículos disminuyó 25% y la violencia familiar presentó una baja de 4%, entre otros.

Durante la presentación del informe en materia de seguridad pública, el gobernador reiteró su disposición para que la sociedad viva en paz. Foto: Especial

“Considero que nuestros indicadores revelan objetivamente una mejor condición que la que encontramos; ahí están las cifras, con una clara reducción del índice general de delitos en la mayoría de los 98 indicadores que mide el Secretariado Ejecutivo, en especial en lo referente a los de alto impacto y en el desempeño de Tamaulipas con respecto a otras entidades”, expresó el gobernador Villarreal Anaya.

“Hoy, en nuestro estado, la gente vuelve a viajar con confianza, la economía está creciendo, el turismo ha superado metas históricas de visitantes, la vida social de nuestro pueblo se recompone, lo que convierte a la seguridad en una experiencia que incide y se siente en la vida diaria de todas y todos, donde la visión humanista de nuestra seguridad significa poder vivir en paz, donde la seguridad es, además, base para el desarrollo y, a la vez, un desarrollo más equilibrado y equitativo”, dijo.

El fiscal general de Justicia en el estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, dio a conocer que como resultado de la estrategia de seguridad, durante los tres años de la administración del gobernador Américo Villarreal, en Tamaulipas se han registrado 5 mil 376 aseguramientos que comprenden narcóticos, armamento, objetos balísticos, dinero en efectivo y moneda extranjera y, además, se ha registrado el decomiso de 3 mil 303 armas, 717 mil 835 cartuchos y 5 mil 214 vehículos, así como la detención de 2 mil 48 personas.

El gobernador Américo Villarreal Anaya informó que de 2018 a 2025 Tamaulipas presentó una disminución de 80% en el promedio diario de homicidios dolosos. Foto: Especial

Respecto al decomiso de narcóticos, explicó que tan sólo en 2025 se aseguraron 153.20 kilogramos de cocaína, 3 mil 369.13 kilogramos de marihuana y mil 319.62 kilogramos de metanfetaminas.

El secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo, además de explicar la participación de la dependencia en todos los operativos en las 43 coordinaciones municipales, destacó que gracias al apoyo del gobernador Américo Villarreal la Guardia Estatal cuenta con equipamiento de vehículos, helicópteros y armas para asegurar el despliegue operativo y de pronta respuesta, y este año se instalarán mil cámaras de videovigilancia que se incorporarán a las 4 mil 200 establecidas en todo el territorio estatal.

En su intervención, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Willy Zúñiga Castillo, mencionó que a la fecha Tamaulipas destaca en el cuarto lugar nacional con 98.4% de los elementos de la Guardia Estatal que cuentan con Certificado Único Policial (CUP), y señaló que en los tres años de su gobierno, Américo Villarreal registra una asistencia de 96.2% a las reuniones de la Mesa de Paz.

El gobernador de Tamaulipas pidió a las familias de la entidad tener mayor confianza en sus instituciones de seguridad y reiteró toda su disposición para seguir garantizando el cumplimiento del Estado de derecho y que la sociedad viva en paz, con tranquilidad y pueda lograr mayor desarrollo y bienestar social.