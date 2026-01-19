Al destacar la reducción en el índice general de delitos en la mayoría de los 98 indicadores que mide el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el gobernador Américo Villarreal Anaya aseguró que este avance es posible a la unidad de cada una de las instituciones de los Poderes del Estado y de las fuerzas de seguridad que hacen su parte.

Durante la Ceremonia Cívica de Honores, este lunes en el Congreso del Estado, junto con el presidente del Poder Legislativo, Humberto Prieto y la presidenta del Poder Judicial, Tania Contreras, y en el marco de la inauguración del Museo Legislativo, el jefe del Ejecutivo afirmó que la estrategia de seguridad, a diferencia del pasado, da resultados con el propósito de acotar a la delincuencia y arribar a un Estado de derecho que ahora avanza con toda claridad.

"Tenemos claro que si la seguridad en Tamaulipas es algo que mejora de manera sustantiva, que se mide en los números y se siente en la percepción ciudadana es porque participamos en unidad con ética y compromiso", dijo.

Américo Villarreal destaca baja de delitos en Tamaulipas; llama a mantener la unidad. Foto: Especial

Villarreal reconoció el aporte del Poder Legislativo que ha estado a la altura del desafío con reformas y actualizaciones del marco jurídico necesario y llamó a continuar la unidad y el diálogo entre poderes y con el pueblo de Tamaulipas.

"Que este trabajo lo hagamos más visible y que no sea desvirtuado por unos cuantos que señalan que vamos en sentido contrario a lo que mostramos objetivamente día con día, con respeto a nuestros principios y valores", expresó.

Y agregó: No dejemos que los medios, las redes, sean cooptados por páginas pagadas a ingenieros del caos y pauten con su poder económico, para generar emociones en base a la mentira, a la hipocresía, por no convenirles el bienestar social, la justicia y una distribución más justa de la riqueza. Sigamos trabajando unidos por el gran Tamaulipas que queremos".

Al término de la ceremonia de honores se realizó la inauguración del Museo Legislativo, ubicado a la entrada del salón de sesiones, el cual exhibe documentos históricos, fotografías de personajes ilustres como Jesús Cárdenas Duarte, Guadalupe Victoria, Fidencio Trejo Flores, Juan José de la Garza Galván y Guadalupe Mainero Juárez, así como imágenes de los diferentes escudos del Estado a lo largo de la historia y del himno a Tamaulipas, entre otros.

