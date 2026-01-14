El gobernador Américo Villarreal Anaya calificó como un parteaguas la aprobación de la nueva Ley del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET), al considerar que fortalece de manera integral el sistema de pensiones y garantiza condiciones más justas y estables para el retiro de las y los trabajadores durante las próximas décadas.

El mandatario destacó que esta reforma sienta las bases de un esquema financieramente viable a largo plazo, pensado no solo para quienes actualmente laboran en el servicio público y el sector educativo, sino también para las futuras generaciones. Subrayó que se trata de una política pública con enfoque social, orientada a consolidar una seguridad social sólida y equitativa en la entidad.

Acompañado por la secretaria general del SUTSPET, Blanca Valles Rodríguez, y por el dirigente de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, Villarreal Anaya enfatizó que los cambios a la legislación del IPSSET fueron producto de un proceso reflexivo, consensuado y respetuoso de los derechos laborales, en el que participaron activamente las organizaciones sindicales.

El gobernador dejó en claro que la reforma no responde a una coyuntura ni fue tomada de manera apresurada, sino que obedece a una estrategia preventiva y responsable. Entre los ajustes, explicó, se amplía la base de cotización al incorporar diversas prestaciones como apoyos alimentarios, quinquenios, compensaciones y gratificaciones, además de un mayor esfuerzo presupuestal por parte del gobierno estatal, que asumirá la carga principal del incremento en las aportaciones, incluyendo contribuciones adicionales sobre el aguinaldo.

La nueva ley, puntualizó, protege el pago de las pensiones vigentes y futuras, salvaguarda los derechos adquiridos de quienes ya se encuentran jubilados o en proceso de hacerlo, y establece un esquema de transición gradual para las y los trabajadores en activo, a fin de incorporar de manera progresiva las nuevas prestaciones al salario base de cotización.

En cuanto a las aportaciones, se prevé un incremento escalonado para el personal en servicio, iniciando con un 2 por ciento y avanzando de forma anual hasta llegar al 10.5 por ciento en un periodo de cinco años, mientras que la contribución patronal crecerá paulatinamente hasta alcanzar el 27 por ciento. Para el personal de nuevo ingreso, estas cuotas máximas se aplicarán desde el inicio de su relación laboral.

Respecto al cálculo del salario regulador, se mantendrán las condiciones actuales para quienes ya laboraban antes de la entrada en vigor de la ley, mientras que para las nuevas generaciones se establecerá un promedio de 10 años. En materia de edad de jubilación, se conservarán los criterios de la ley de 2015 para trabajadores en activo, y para quienes se incorporen a partir del 1 de enero de 2026, el acceso a la pensión será a los 65 años.

Finalmente, tanto Blanca Valles Rodríguez como Arnulfo Rodríguez Treviño expresaron su respaldo a la reforma, al considerar que protege las prestaciones, garantiza pensiones dignas y posiciona a Tamaulipas como un referente nacional en la construcción de acuerdos entre gobierno y sindicatos, bajo un enfoque solidario y de largo plazo.

