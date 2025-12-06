Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, informó que en este año el gobierno ha invertido más de 32 mil millones de pesos en la entrega de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, la cual se otorga a más de un millón 614 mil derechohabientes menores de 65 años.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemoró el 3 de diciembre, la funcionaria destacó que dicha pensión es universal de los cero a 64 años en 24 estados que se han sumado y en donde se entrega un apoyo económico de 3 mil 200 pesos bimestrales.

“Esta pensión a nivel nacional no existía hasta 2019, con el gobierno del presidente [Andrés Manuel] López Obrador y continúa con el gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum (...) La inversión en este año es de 32 mil millones de pesos para este grupo de la población”, expuso.

Alistan encuesta

En la mañanera, Montiel Reyes adelantó que en los próximos días se presentará una consulta a este sector de la población para escucharlos y puedan ejercer sus derechos plenamente, como estudio, trabajo y salud.

“Les daremos en el tiempo los detalles. Pero es muy importante escuchar la voz de las personas con discapacidad para que puedan ejercer sus derechos (...) de tal manera que tengan autonomía e independencia”, dijo.