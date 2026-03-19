Hermosillo, Sonora. - La ciudad de Hermosillo registró una temperatura máxima de 42.5°C (grados Celsius), marcando un hecho inusual para la temporada invernal y a las puertas de la primavera.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se rompió tanto el récord histórico para un 19 de marzo como el récord absoluto del mes.

Y no solo eso, también se rompe el récord en registros de 60 años de marzo, siendo el récord anterior 41.5° en 2004 y 2007.

El día de mañana en la estación de Conagua podrían registrarse hasta 44°, siendo una temperatura sin precedentes para marzo.

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Especialistas advierten que este fenómeno no es aislado. El sistema de monitoreo climático MeteoAlert alertó sobre un episodio de calor “sin precedentes” que comenzará a intensificarse a partir del viernes, afectando al suroeste de Estados Unidos y al noroeste de México.

Según los registros, regiones como Arizona no habían experimentado un aumento de temperaturas de esta magnitud en más de 110 años, mientras que, en Sonora, con cerca de seis décadas de datos meteorológicos, también se prevé la ruptura de récords.

Hermosillo, Sonora, rompe récord histórico de calor en marzo; supera los 42°C. Foto: Especial.

A diferencia del verano, cuando la población está más habituada a enfrentar el calor extremo, este repunte térmico ocurre en un contexto de transición estacional.

Las autoridades advierten que aún no existen subsidios eléctricos vigentes y que las viviendas y la población no están completamente preparadas, lo que eleva el riesgo de golpes de calor.

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El Ayuntamiento de Hermosillo, a través de la Dirección General de Salud Pública, hizo un llamado urgente a reforzar las medidas preventivas ante el incremento de temperaturas.

Luis Becerra Hurtado, titular de la dependencia, señaló que este escenario puede provocar deshidratación, especialmente en niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

En tanto, autoridades sanitarias recomiendan consumir agua potable (hervida, clorada o purificada), mantener una correcta higiene en la preparación de alimentos y evitar la automedicación.

Hermosillo, Sonora, rompe récord histórico de calor en marzo; supera los 42°C. Foto: Especial.

También se aconseja el uso de Vida Suero Oral ante los primeros síntomas de enfermedades diarreicas.

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Entre los signos de alerta por deshidratación destacan boca seca, fiebre superior a 39°C, irritabilidad, llanto sin lágrimas, ojos hundidos y somnolencia, principalmente en menores de edad.

Por su parte, la Secretaría de Salud Pública del estado enfatizó la importancia de evitar la exposición solar prolongada entre las 9:00 y las 17:00 horas, así como el uso de ropa ligera, protector solar y accesorios como sombreros y lentes oscuros.

El doctor Plácido Bernardo Ramírez Uribe, responsable del Programa de Urgencias Epidemiológicas, subrayó que trabajadores al aire libre como jornaleros y obreros de la construcción deben hidratarse constantemente y tomar descansos frecuentes.

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Llamado a la prevención

Las autoridades coincidieron en que las altas temperaturas favorecen la descomposición de alimentos y la proliferación de bacterias, lo que incrementa los casos de enfermedades diarreicas agudas.

Asimismo, se exhortó a la población a extremar cuidados con mascotas especialmente aquellas de razas pequeñas o de hocico chato y a no dejar en ninguna circunstancia a menores dentro de vehículos, ya que el calor puede provocar situaciones fatales en cuestión de minutos.

Finalmente, se pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales y acudir a su unidad de salud más cercana ante cualquier síntoma.

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