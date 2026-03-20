Hermosillo, Sonora. - La ciudad de Hermosillo registró una temperatura máxima de 43.5 °C (grados Celsius), estableciendo un récord para un día 20 y superando además el récord absoluto histórico para todo el mes de marzo, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Especialistas advierten que este episodio de calor extremo no se trata de un evento aislado.

El analista climático MeteoAlert señaló que se presenta una anomalía térmica a escala regional, afectando no solo al noroeste de México, sino también al suroeste de Estados Unidos.

Récord histórico de calor en Hermosillo; 43.5°C a la sombra en inicio de primavera. Foto: Especial.

Las zonas impactadas incluyen los estados de Sonora, California, Arizona, Nuevo México y Texas, donde se han reportado temperaturas inusualmente elevadas para esta época del año.

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De acuerdo con los expertos, el fenómeno es provocado por un sistema de alta presión de gran escala -un anticiclón de proporciones continentales- que se ha mantenido estacionario sobre la región.

Si bien estos sistemas son característicos del verano sonorense, su presencia en marzo representa un comportamiento atípico.

“Lo excepcional no es la existencia del anticiclón, sino su llegada prematura”, explican los especialistas, quienes comparan esta situación con la ocurrencia de una tormenta invernal en pleno mes de junio, por su carácter inusual.

Récord histórico de calor en Hermosillo; 43.5°C a la sombra en inicio de primavera. Foto: Especial.

Además del impacto inmediato en las temperaturas, el fenómeno podría tener implicaciones más severas de cara a los próximos meses. Durante el verano, la interacción entre el calor extremo, la humedad y la dinámica del anticiclón puede detonar eventos meteorológicos violentos.

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Entre ellos destacan las microrráfagas, corrientes descendentes de aire que se generan cuando la energía acumulada en tormentas de pequeña escala colapsa, provocando vientos intensos y potencialmente destructivos en superficie.

Récord histórico de calor en Hermosillo; 43.5°C a la sombra en inicio de primavera. Foto: Especial.

Este escenario enciende las alertas para la temporada estival, ya que la combinación de temperaturas superiores a los 45 grados centígrados y condiciones atmosféricas inestables podría intensificar riesgos para la población.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados, evitar la exposición prolongada al sol y tomar medidas preventivas ante lo que ya se perfila como un adelanto de las condiciones extremas del verano en la región.

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