Tuxtla Gutiérrez, Chis.- La maestra jubilada Herminia Hernández Morales, enseña de manera voluntaria matemáticas mayas a estudiantes de la escuela telesecundaria 211 Pablo Neruda situada el poblado San Felipe de San Cristóbal de las Casas, con el propósito de fortalecer las raíces de la identidad nativa.

El objetivo es fortalecer la identidad, que los alumnos se sientan orgullosos del legado científico de sus ancestros mayas. En el futuro, es probable que alguno de esos niños se interese por la astronomía, derivado del reconocimiento y la exaltación de su origen.

La profesora Herminia agregó que otro objetivo es que los niños ponderen su herencia científica, ya que a los mayas se les asocia con las ceremonias, el copal, el posch y el traje típico.

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Esas prácticas y atuendos, consideró la docente, están más relacionados con el sistema de cargos de La Colonia que con el sentido prehispánico y con alguna reminiscencia de ese período; "es más la organización durante La Colonia, y pocas veces se retoma la herencia de la aportación científica de los mayas.

La maestra Herminia afirmó que la enseñanza de las matemáticas mayas busca que los niños y niñas recuperen un sistema de numeración que en el pasado fue clave para entender calendarios, tiempos y medir los fenómenos de la bóveda celeste.

La maestra Herminia busca que los niños y niñas recuperen un sistema de numeración que en el pasado fue clave para entender calendarios, tiempos y medir los fenómenos de la bóveda celeste. Foto: cortesía Herminia Hernández.

Las clases en la telesecundaria 211 Pablo Neruda, se realizan uno o dos lunes al mes, y se apoyan en el planetario Jaguar en el cual se proyectan películas. Se tiene una en particular, con la que han trabajado frecuentemente, titulada Historias del Cielo Maya, que se presenta en español, inglés, tzeltal y tzotzil.

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La película destaca que los mayas estaban obsesionados por el tiempo y el espacio y fueron grandes observadores de la bóveda celeste.

Y que para establecer los registros, crearon los calendarios de cuenta larga, de 260 y de 365 días, que es casi tan exacto con el que actualmente tiene la Nasa.

Dicho calendario se rige por 18 meses de 20 días y cinco días llamado de ceremonia, que coinciden con el tajimoltic, que se trasladó al carnaval, del viernes al martes; cinco días de ceremonias, de los antiguos mayas, que hace una suma de 365 días.

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El sistema de numeración maya cuenta con una base en puntos, rayas y el número cero. Foto: Cortesía de Herminia Hernández.

Herminia, la docente jubilada, detalló que para que se llegara a tales resultados debían tener sus sistemas de registro y fue ahí cuando inventaron un sistema de numeración con base en puntos, rayas y el número cero.

Este fue la aportación de la cultura maya asentada en territorio chiapaneco a la humanidad y lo que les permitió contar los tiempos a infinito, especificó la especialista en esta rama de la educación.

Así, como consecuencia del contenido de la película, se empezó laborando con las matemáticas mayas.

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"Realmente debe ser por el antecedente que los niños ya tienen del sistema decimal de numeración que lo adquieren fácilmente, principalmente por el método que usamos que más que en abstracto lo hacemos por procesos de cambio", añadió.

De modo, explicó, que cuando se llega a 5 puntos se hacen cambios por raya; es decir, se quitan 5 puntos y se pone una raya, una vez que se llega a cuatro rayas se hace el cambio de color y ahí sería 20.

El proyecto, el apoyo del planetario Jaguar, se abrió por iniciativa de Patricia Velasco, quien también fundó la Casa de la Ciencia en 1994. Ella adquirió el equipo que pretende establecerse como un proyecto itinerante en las escuelas.

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La maestra Herminia Hernández Morales, enseña de manera voluntaria matemáticas mayas a estudiantes de secundaria en San Cristóbal de las Casas. Foto: cortesía Herminia Hernández.

Se ha dificultado, no obstante, por la falta de financiamiento porque es difícil trabajar con un equipo que quiera hacerlo de manera voluntaria.

Herminia comentó que en las aulas se enseña el uso de los números romanos, incluso egipcios, que traen los programas educativos. Los artículos de la Constitución están numerados con romanos, a pesar del resurgimiento de las descolonizaciones en los libros de texto no están, no aparecen los números mayas, y se reitera en el discurso la recuperación de la identidad.

Candelaria Hernández, directora de la escuela donde estudian 245 niños, niñas y varones, dijo que las clases de matemáticas mayas se resumen en una colaboración adicional que proporciona más herramientas para la reforzar la identidad.

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La maestra Herminia busca que los niños y niñas recuperen un sistema de numeración fue clave para entender calendarios, tiempos y medir los fenómenos de la bóveda celeste. Foto: cortesía Herminia Hernández.

El propósito es reforzar el tema de la identidad. En esa actividad hay mucho trabajo con la lógica matemática y refuerza el razonamiento No se trata nada más de matemáticas mayas, sino que también ayudan porque la labor es lúdica y los alumnos se divierten mucho razonando, poniendo palitos, los ceros.

La telesecundaria 211 Pablo Neruda situada el poblado San Felipe de San Cristóbal de las Casas, es la única escuela que imparte clases de matemáticas mayas.

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