León, Gto.- Dos jóvenes fueron encontrados muertos la madrugada de este lunes, uno en una bolsa de croquetas tirado en la calle y otro en un departamento, en la colonia Brisas del Campestre.

Los fallecidos fueron identificados por familiares en los sitios del hallazgo como Aarón Alexander de 17 años y Sandro Raúl de 28 años.

Los parientes habían denunciado ante la Fiscalía General del Estado, que se encontraban desaparecidos desde el 22 de febrero de 2026, por lo que se activó la Alerta Amber Guanajuato para su búsqueda.

Incluso, el domingo pasado familiares de Aarón Alexander realizaron una manifestación en la plaza principal, como parte de su búsqueda y con la esperanza de encontrarlo vivo. Expresaron que hace una semana salió de su casa a la tienda, en la misma colonia, y ya no regresó.

Alrededor de las 3:00 de la mañana de este 2 de marzo, vecinos alertaron a policías que patrullaban la zona, sobre situaciones sospechosas dentro del departamento “B” de la calle Brisa Viseu, que se encuentra abandonado; al ingresar encontraron el cuerpo del menor de edad al parecer semienterrado.

Mientras la fiscalía comenzaba las indagatorias en el departamento, a unas cuadras de distancia, sobre la misma calle, elementos de Seguridad localizaron el cadáver de un hombre joven en una esquina de la colonia.

En el cruce de las calles Brisas de Viseu y Brisas de Braga observaron un bulto cubierto con una cobija color blanco con una mancha que parecía sangre; al verificar observaron el cuerpo de un hombre dentro de una bolsa de croquetas.

Paramédicos acudieron a revisar los cuerpos y confirmaron que no presentaban signos de vida, en tanto que elementos de Policía en coordinación con el Ejército resguardaron ambos puntos de hallazgo hasta el amanecer. Personas se presentaron en ambos lugares con las fichas de búsqueda de las víctimas y confirmaron que se trataba de sus seres queridos.

Los cadáveres serían trasladados al Servicio Médico Forense para determinar la causa legal de muerte y realizar los protocolos de identidad oficial.

Asesinan a dos hombres en campos de cultivo

La tarde de este lunes asesinaron a dos hombres en un ataque armado en un camino de terracería, entre las comunidades El Gallo y El Fuerte, en la zona norte del municipio del Salamanca.

El doble asesinato ocurrió cerca de las 16:30 horas de acuerdo al reporte de trabajadores del campo que laboraban en las siembras de cultivo de la zona, quienes se comunicaron al Sistema de Emergencia para dar a conocer la existencia de dos hombres privados de la vida en una balacera.

Policías municipales y elementos de la Guardia Nacional confirmaron que había dos hombres fallecidos por proyectiles de arma de fuego y cerca de ellos una motocicleta, en la que se presume viajaban las víctimas.

La zona permanecerá en resguardo de elementos de Seguridad hasta el arribo de agentes de Investigación Criminal y peritos de la autoridad ministerial para el levantamiento de los cuerpos y traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) con sede en la capital del estado.

