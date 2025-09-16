Tlaxcala, Tlax.- En Tlaxcala la conmemoración del 215 aniversario del inicio de la lucha por la Independencia de México se convirtió en un homenaje no solo a los héroes independentistas, sino también al amor y hasta a Cristo Rey.

Desde balcones decorados con luces tricolores, los presidentes municipales lanzaron el tradicional Grito de Dolores y varios optaron por innovar y ofrecieron arengas que fueron desde lo religioso hasta lo afectivo.

Uno de los más entusiastas fue el alcalde de Emiliano Zapata, Edgar Macías Moreno, quien sin dudarlo un segundo, comenzó su grito poniendo en primer lugar a Cristo Rey. “¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Hidalgo!”, exclamó, invocando al cielo y luego a la historia de México.

Grito de Independencia en Tlaxcala (16/09/2025). Foto: Especial

Su colega del municipio de Españita, el alcalde Juan Carlos Galindo López convirtió la ceremonia en una celebración homogénea que combinó el patriotismo del Grito de Dolores y el romanticismo del Día de San Valentín.

“¡Viva la libertad! ¡Viva la justicia! ¡Viva el amor!”, gritó, con toda la solemnidad, desde el balcón del Palacio Municipal de Emiliano Zapata.

La presidenta municipal de Zacualpan, Sandra Corona, además de vitorear a los héroes y heroínas de la Independencia, dedicó un ¡viva! por “la transformación de México” y por “el bienestar del pueblo”.

La bandera de cabeza

Y después de los murales conmemorativos, colocados para honrar la Independencia, que mostraban a héroes patrios con seis dedos, el presidente municipal de Amaxac, Mauricio Pozos Castañón, ondeó, en la ceremonia del grito, la bandera al revés, con el escudo de cabeza.

Por supuesto, los cibernautas no tardaron en notarlo y criticaron el desliz patriótico, acusando al ayuntamiento de borrar las transmisiones en vivo de la ceremonia del Grito de Independencia, en ese municipio, para evitar la vergüenza viral.

Grito de Independencia en Tlaxcala (16/09/2025). Foto: Especial

Un Grito de Dolores con acordeón

La alcaldesa de El Carmen Tequexquitla, Araceli Martínez Cortez, y el alcalde de Tzompantepec, Marcelino Ramos Montiel, optaron por leer sus vítores con acordeón en mano.

Mientras tanto, la gobernadora Lorena Cuéllar encabezó la ceremonia oficial en la capital tlaxcalteca, en la que casi emuló el Grito de Independencia al estilo de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

"Viva la libertad", "Viva la igualdad", "Viva la justicia", "Viva la democracia", "Viva la voluntad del pueblo", "Viva nuestra independencia" "Viva México", "Viva Tlaxcala", vitoreó la mandataria local.

