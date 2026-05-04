El Gobierno Municipal de García, encabezado por el alcalde Manuel Guerra Cavazos, conmemoró el Día del Trabajo con la develación de la obra escultórica “Ruptura de un Molde”, del artista Alejandro Galván, ante la participación de más de 10 mil trabajadores de empresas, maquiladoras, comercios, talleres y rutas de transporte.

Durante el evento, que incluyó una marcha pacífica de 1.6 kilómetros sobre la avenida Lincoln, el presidente municipal destacó el papel fundamental de la clase trabajadora en la transformación del municipio.

“Este monumento que hoy develamos lleva un nombre poderoso: Ruptura de un Molde. Y no es casualidad, porque eso es lo que estamos haciendo en García: romper el molde del abandono, de la indiferencia y de los privilegios; romper con la idea de que este municipio estaba condenado a esperar”, expresó.

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El alcalde subrayó que García vive una nueva etapa impulsada por su gente.

“Hoy vemos a más de 10 mil mujeres y hombres caminando con dignidad y esperanza. Esto no lo mueve un gobierno ni una convocatoria; lo mueve el corazón de un pueblo honesto y trabajador, como lo es el pueblo de García”, afirmó.

En su mensaje, recordó el origen histórico del Primero de Mayo y la lucha de los trabajadores por condiciones dignas.

“Esta fecha no nació en oficinas ni en discursos, nació en las calles, en las fábricas y en las manos cansadas de mujeres y hombres que dijeron ‘ya basta’. Gracias a esa lucha, hoy existen derechos laborales que debemos seguir defendiendo”, señaló.

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Asimismo, enfatizó que la lucha de la clase trabajadora sigue vigente en la vida cotidiana de miles de personas.

“Vive en la madre que se levanta temprano, en el obrero que toma el transporte antes del amanecer, en el joven que estudia y trabaja, en el comerciante, en el policía, en el personal de limpieza; vive en cada persona que con esfuerzo sostiene a su familia”, destacó.

Manuel Guerra Cavazos reconoció que, durante años, García fue una tierra de trabajo, pero también de rezagos, particularmente en movilidad.

“Durante mucho tiempo, nuestras familias fueron olvidadas. Hay quienes invierten hasta cinco horas diarias en traslados. Eso no solo cansa, también lastima la calidad de vida”, indicó.

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Por ello, hizo un llamado firme a mejorar el transporte público en la zona.

“García necesita más rutas, mejores unidades y justicia en la movilidad. El tiempo de nuestra gente vale y merece respeto”, subrayó.

De igual forma, señaló la necesidad de intervención en infraestructura estatal, como la avenida Heberto Castillo, así como garantizar el acceso al suministro de agua potable.

“El agua no es un favor ni un lujo, es un derecho. Vamos a seguir alzando la voz con firmeza para defender a nuestra gente”, afirmó.

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El alcalde reiteró que su administración se distingue por el trabajo cercano a la ciudadanía.

“Gobernar también es defender. Somos un gobierno de territorio, que trabaja 24/7, de la mano de la gente, porque los resultados hablan más fuerte que cualquier discurso”, puntualizó.

En ese contexto, destacó la unidad del municipio frente a intereses externos.

“A quienes buscan dividir o generar conflicto, les decimos con claridad: García ya despertó, ya decidió y ya rompió el molde. Cuando un pueblo se une, no hay fuerza que lo detenga”, advirtió.

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Sobre la obra escultórica, explicó su significado como símbolo de transformación social.

“Representa a la mujer que no se rinde, al joven que sueña, al adulto mayor que abrió camino y al pueblo que rompe cadenas. No es solo un monumento: tiene historia, identidad y alma”, expresó.

Además, el presidente municipal envió un mensaje de reconocimiento a la presidenta de México.

“Desde García, expresamos nuestro respeto y gratitud a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por su compromiso con el pueblo y con la transformación del país”, concluyó.

Asimismo, hizo un llamado a mejorar el transporte público y la infraestructura estatal, destacando que “el tiempo y la calidad de vida de la gente deben ser una prioridad”.

La obra “Ruptura de un Molde” simboliza la transformación social del municipio y el espíritu de lucha de su población.

LL