San Luis Río Colorado, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora inició una carpeta de investigación por el delito de quebrantamiento de sellos colocados por autoridad sanitaria, luego de los hechos relacionados con la intoxicación de al menos nueve alumnos de una escuela primaria.

De acuerdo con la autoridad, la indagatoria busca esclarecer tanto la presunta violación de medidas sanitarias como las circunstancias que derivaron en la afectación a la salud de estudiantes de la escuela primaria “Juan G. Cabral”, ubicada en la avenida Mérida y calle 36.

El caso se originó tras el reporte de varios menores que presentaron síntomas compatibles con intoxicación alimentaria, presuntamente después de consumir alimentos adquiridos en la cooperativa escolar.

Cuatro de los estudiantes fueron reportados en estado grave y recibieron valoración médica por parte de personal de emergencia que acudió al plantel.

Ante la situación, el miércoles 4 de marzo, personal de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson) colocó sellos de suspensión en la cooperativa escolar y ordenó la clausura del establecimiento mientras se realizaban las investigaciones sanitarias correspondientes.

Sin embargo, según informó la Fiscalía, posteriormente Ana Josefina “N”, de 62 años, quien se encontraba a cargo del local, rompió y retiró los sellos colocados por la autoridad sin contar con autorización legal.

La mujer fue detenida en flagrancia por elementos del Mando Único Coordinado integrados por la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal, quedando a disposición de las autoridades para el desarrollo de las investigaciones.

De manera paralela, la representación social realiza diligencias para determinar el origen de la intoxicación, incluyendo la revisión de las condiciones en que se preparaban y vendían los alimentos dentro de la cooperativa escolar.

Durante una inspección sanitaria realizada por personal de regulación y autoridades federales y estatales, se detectaron productos caducados y alimentos en malas condiciones, lo que derivó en la suspensión inmediata del negocio que también presta servicio a la primaria “Eulogio Medina Hoyos” en el turno vespertino.

Además, este jueves 5 de marzo madres de familia ingresaron al establecimiento y difundieron en redes sociales un video en el que muestran productos a la venta y las condiciones del lugar.

En las imágenes se observa una pizza con aparente descomposición por presencia de hongos.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para determinar posibles responsabilidades y deslindar responsabilidades administrativas o penales derivadas de estos hechos.

La Fiscalía de Sonora señaló que las diligencias se realizan con apego al debido proceso.

