Monterrey.— Un nuevo caso de gusano barrenador del ganado fue detectado en el estado de Nuevo León, informó ayer el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Precisó que el caso se interceptó en el municipio de Montemorelos, y provenía del sur-sureste del país: “Las larvas estaban muertas e intoxicadas por el antiparasitario ivermectina y el baño larvicida que se implementan de manera obligatoria”.

Senasica indicó que sus técnicos identificaron este caso en un tercer punto de control, “que forma parte de las nuevas medidas establecidas para mantener resguardadas a las zonas libres”, y precisó que “el estado en que se encontraron las larvas las hace inviables para su reproducción, lo cual demuestra la eficacia de los protocolos de inspección en origen y destino que se aplican para mitigar el riesgo de propagación” del gusano barrenador.

Agregó que el becerro infectado “venía en un embarque de 85 bovinos y a todos se les aplicó tratamiento antilarvario y fueron revisados, sin que se encontrara otro animal afectado”.

EU verificará la situación

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, dijo que el gobierno mexicano les informó del nuevo caso y destacó que se trata de un “incidente aislado” y que, pese al cierre del gobierno en Estados Unidos, se mantienen los esfuerzos en contra de esta plaga.

En una publicación en redes sociales, Rollins expuso que el nuevo caso de gusano barrenador se detectó a 272 kilómetros de la frontera sur de Estados Unidos: “Por el momento, creemos que se trata de un incidente aislado y que se encuentra a unas 100 millas [160 kilómetros] más al sur del último caso detectado”.

Aun así, indicó que “en unas horas tendremos personal sobre el terreno para verificar la situación de forma independiente”.

La funcionaria estadounidense destacó que la máxima prioridad de su país es “proteger el ganado y la producción alimentaria estadounidense” y recordó el plan de cinco puntos que aplica para mantener el gusano barrenador “lejos de Estados Unidos”, incluyendo el cierre de la frontera sur al paso del ganado vivo mexicano.

Casos aislados

Esta nueva detección de gusano barrenador del ganado en Nuevo León no tiene ninguna relación con el que se encontró en la misma entidad en septiembre pasado.

Senasica explicó que el caso detectado el 20 de septiembre en Sabinas Hidalgo ya fue declarado oficialmente inactivo, es decir, que está enteramente controlado.

Para desactivarlo se realizaron labores de rastreo epidemiológico, revisión y curación de heridas en más de 3 mil 500 animales (barrido sanitario), colocación de trampas y dispersión de moscas estériles.

Esto fue posible gracias al trabajo coordinado entre el Senasica, el gobierno de Nuevo León, el Comité Estatal de Fomento Sanidad y Movilización Pecuaria y el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas de Estados unidos (APHIS, por sus siglas en inglés).

Del 21 de noviembre de 2024 al 13 de septiembre pasado se han registrado 6 mil 703 casos de gusano barrenador en ocho estados del país, de acuerdo con cifras del Senasica.