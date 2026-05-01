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La gobernadora anunció las bases de la convocatoria para la Gubernatura Infantil Guerrero 2026, destinada a niñas que cursen quinto y sexto año de primaria.

Acompañada del actual niño gobernador, Alexander Cortez Navarrete, la mandataria estatal detalló que en esta edición y como parte de una política de , dicho cargo será exclusivamente para una niña.

Además, se reservarán espacios dentro del Gabinete Estatal Infantil para niñas y niños afromexicanos, con discapacidad e indígenas con el fin de contribuir a condiciones de igualdad y representación.

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Bases de la Gubernatura Infantil Guerrero 2026

Las bases de la Gubernatura Infantil Guerrero 2026, por medio de la cual las infancias pueden expresar sus ideas, hacer escuchar su voz y participar en la vida democrática de Guerrero, son:

  • Dirigida a alumnas y alumnos de quinto y sexto grado de educación primaria de las ocho regiones guerrerenses
  • Cada escuela podrá registrar a una o un alumno que destaque a causa de su desempeño académico
  • El alumnado registrado deberá enviar un video de hasta tres minutos de duración donde expliquen propuestas acerca de temas como educación, salud, seguridad, entre otros
  • La convocatoria estará abierta hasta el próximo 30 de junio y el registro deberá hacerse en un formulario oficial

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Etapas

El proceso de elección, hecho en coordinación con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC), contará con dos etapas:

  • El jurado elegirá a 24 finalistas, entre quienes habrá 13 niñas
  • De las 13 se escogerá a la Gobernadora Infantil a través de un mecanismo democrático

De acuerdo con Salgado Pineda, quien resulte electa como Gobernadora, junto con su gabinete, participará en actividades institucionales y conocerá el funcionamiento del gobierno estatal.

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dft/bmc

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