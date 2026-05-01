La gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció las bases de la convocatoria para la Gubernatura Infantil Guerrero 2026, destinada a niñas que cursen quinto y sexto año de primaria.

Acompañada del actual niño gobernador, Alexander Cortez Navarrete, la mandataria estatal detalló que en esta edición y como parte de una política de paridad de género, dicho cargo será exclusivamente para una niña.

Además, se reservarán espacios dentro del Gabinete Estatal Infantil para niñas y niños afromexicanos, con discapacidad e indígenas con el fin de contribuir a condiciones de igualdad y representación.

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Bases de la Gubernatura Infantil Guerrero 2026

Las bases de la Gubernatura Infantil Guerrero 2026, por medio de la cual las infancias pueden expresar sus ideas, hacer escuchar su voz y participar en la vida democrática de Guerrero, son:

Dirigida a alumnas y alumnos de quinto y sexto grado de educación primaria de las ocho regiones guerrerenses

Cada escuela podrá registrar a una o un alumno que destaque a causa de su desempeño académico

El alumnado registrado deberá enviar un video de hasta tres minutos de duración donde expliquen propuestas acerca de temas como educación, salud, seguridad, entre otros

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 30 de junio y el registro deberá hacerse en un formulario oficial

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Etapas

El proceso de elección, hecho en coordinación con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC), contará con dos etapas:

El jurado elegirá a 24 finalistas, entre quienes habrá 13 niñas

De las 13 se escogerá a la Gobernadora Infantil a través de un mecanismo democrático

De acuerdo con Salgado Pineda, quien resulte electa como Gobernadora, junto con su gabinete, participará en actividades institucionales y conocerá el funcionamiento del gobierno estatal.

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