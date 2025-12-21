Con el objetivo de agilizar la atención de percances viales menores y evitar afectaciones a la vialidad, el Municipio de Escobedo convocó a una reunión con empresas aseguradoras para coordinar criterios y establecer acuerdos que permitan una respuesta más rápida en este tipo de incidentes, antes de que concluya el año 2025.

El secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales, explicó que la mesa de trabajo busca clarificar los lineamientos que faciliten el retiro oportuno de los vehículos involucrados en accidentes de baja magnitud, siempre que no existan personas lesionadas.

Detalló que desde el mes de mayo, el Municipio modificó su Reglamento Municipal para respaldar esta medida y permitir el retiro de las unidades involucradas cuando no se presenten daños personales.

Durante el encuentro, las autoridades y representantes de las aseguradoras acordaron mantener reuniones periódicas para evaluar avances, detectar áreas de oportunidad y fortalecer los procedimientos establecidos.

Se reiteró que, en casos donde no haya personas lesionadas, ninguno de los conductores se encuentre en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias ilícitas, y no exista daño al patrimonio municipal —sin contravenir lo dispuesto en el artículo 139 del Reglamento de Tránsito—, los conductores podrán tomar fotografías o video como evidencia y mover sus vehículos a un punto seguro para no obstruir la circulación. Este material permitirá posteriormente llegar a acuerdos con las aseguradoras.

Como parte de los compromisos, el Municipio de Escobedo impulsará campañas de cultura vial y difundirá estas disposiciones entre la ciudadanía, mientras que las aseguradoras manifestaron su disposición para colaborar en su aplicación, capacitar a su personal y sumarse a las campañas de concientización dirigidas a sus clientes.

En la reunión participaron Erasto Rivera, director de Tránsito; Rosalío González, director de Patrimonio; Ignacio Hierro, del Instituto Municipal de Planeación; Patricia Pérez, de Protección Civil, así como representantes de ajustadoras locales.

