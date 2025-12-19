Más Información

Coixtlahuaca.- Una y seis heridos, deja un accidente automovilístico en el kilómetro 133 de la autopista autopista Tehuacán-Oaxaca, a la altura del municipio de .

El accidente ocurrió durante la mañana de este viernes y en el que, de acuerdo a los reportes preliminares, un persona perdió la vida, mientras otras seis resultaron heridos, quienes fueron trasladados en un centro de salud en .

Los hechos ocurrieron cuando el conductor de una unidad particular perdió el control de su vehículo, salió de la carpeta asfáltica y fue a impactar de manera frontal contra el muro de contención, sobre la autopista a la altura del municipio de Tepelmeme.

Al lugar, acudieron paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), quienes brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a los lesionados a la Clínica del Sagrado Corazón de Jesús, en Tehuacán, Puebla.

También asistieron elementos de la Guardia Nacional División Carreteras, Policía Vial y Agentes Estatales de Investigación arribaron para acordonar la zona, realizar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades.

En tanto, el cuerpo de la persona fallecida fue trasladado al panteón municipal de Asunción Nochixtlán, para ser identificado y reclamado por sus familiares.

Las personas lesionadas fueron identificadas como Carlos Bran Díaz Vásquez de 27 años; Cristian Adrián Díaz Vásquez de 20 años; Alexa Ximena de 17 años; Jemi Itzel Vásquez Meza de 47 años; Rosalba Aquino Álvarez de 48 años y Yoli Gómez Victoria de 21 años.

