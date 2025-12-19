Coixtlahuaca.- Una persona fallecida y seis heridos, deja un accidente automovilístico en el kilómetro 133 de la autopista autopista Tehuacán-Oaxaca, a la altura del municipio de Tepelmeme.

El accidente ocurrió durante la mañana de este viernes y en el que, de acuerdo a los reportes preliminares, un persona perdió la vida, mientras otras seis resultaron heridos, quienes fueron trasladados en un centro de salud en Tehuacán, Puebla.

Los hechos ocurrieron cuando el conductor de una unidad particular perdió el control de su vehículo, salió de la carpeta asfáltica y fue a impactar de manera frontal contra el muro de contención, sobre la autopista a la altura del municipio de Tepelmeme.

Al lugar, acudieron paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), quienes brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a los lesionados a la Clínica del Sagrado Corazón de Jesús, en Tehuacán, Puebla.

También asistieron elementos de la Guardia Nacional División Carreteras, Policía Vial y Agentes Estatales de Investigación arribaron para acordonar la zona, realizar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades.

En tanto, el cuerpo de la persona fallecida fue trasladado al panteón municipal de Asunción Nochixtlán, para ser identificado y reclamado por sus familiares.

Las personas lesionadas fueron identificadas como Carlos Bran Díaz Vásquez de 27 años; Cristian Adrián Díaz Vásquez de 20 años; Alexa Ximena de 17 años; Jemi Itzel Vásquez Meza de 47 años; Rosalba Aquino Álvarez de 48 años y Yoli Gómez Victoria de 21 años.

