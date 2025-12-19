Funcionarios del Registro Civil de Oaxaca con sede en Tlaxiaco, municipio de la región de la Mixteca, inscribieron un matrimonio de una pareja sin su consentimiento, según la queja que interpusieron ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

Según la queja presentada el pasado 24 de noviembre de 2025, la pareja entregó una solicitud para celebrar su matrimonio por la vía civil; los funcionarios estatales le dieron como fecha el 6 de noviembre de este año.

Sin embargo, por motivos de índole personal no pudieron presentarse a la Oficialía del Registro Civil de Tlaxiaco para celebrar su matrimonio, y al ser algo de “fuerza mayor” no pudieron avisar a la dependencia.

Ese mismo, alrededor de las 15:00 horas, la joven que iba a contraer matrimonio fue a la Oficialía del Registro Civil para pedir información sobre los trámites necesarios para cancelar el matrimonio; pero la respuesta de los funcionarios fue que no podían cancelar y que era forzoso que se tenían que casar o contraer matrimonio.

“La empleada de la Oficialía que me atendió me dijo que no era posible cancelar la solicitud, que era forzoso que nos casáramos porque el pago del derecho de matrimonio lo había realizado ella y no podía dar marcha atrás, respuesta que me sorprendió porque tengo conocimiento que uno de los principios rectores de la figura del matrimonio es el consentimiento libre para contraer nupcias, por lo que al no encontrar solución decidí retirarme sin realizar ningún pago”, relató.

El 10 de noviembre de 2025, la pareja recibió una llamada por funcionarios del Registro Civil de Tlaxiaco para exigirle que acudiera a las oficinas a realizar un pago que tenía pendiente, porque una trabajadora lo había pagado de su bolsillo; pero no tenían ni un recibo o algo que comprobara ese supuesto pago y la deuda de la pareja.

Ante esto, los funcionarios los casaron y crearon un acta de matrimonio sobre una ceremonia que nunca se realizó en la que no estuvieron presentes, no hubo firmas de los contrayentes ni ninguna manifestación de voluntad.

El 20 de noviembre, la pareja solicitó la anulación del acta, pero el funcionario se negó, argumentando que el registro ya estaba dado de alta. Los denunciantes aportaron un video y la copia del acta como pruebas.

En la que queja la pareja citó los artículos 104 y 105 del Código Civil de Oaxaca que exigen presencia y consentimiento expreso para la validez del matrimonio, y solicita a la DDHPO investigar los hechos, anular el acta y determinar responsabilidades.

También denunció al oficial Constantino Pevig Montesinos José por violaciones a los derechos de legalidad, igualdad y no discriminación, además de abuso de autoridad.

