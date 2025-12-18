El hombre identificado como L. A. F. V. y detenido en Oaxaca por su participación en una red de producción y distribución de pornografía fue vinculado a proceso, informó la Fiscalía General del Estado.

La red de distribución de pornografía infantil detectada en el estado tenía más de 50 mil imágenes, 18 mil audios y dos mil 683 videos relacionados con contenido sexual infantil y conversaciones en las que se amenazaba a las víctimas para obligarlas a enviar material.

Este grupo criminal, de acuerdo con la Fiscalía, tenía operaciones en un domicilio ubicado en la colonia Eliseo Jiménez Ruiz, en el municipio de Oaxaca de Juárez.

El pasado 9 de diciembre de 2025, el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla aseguró que las personas involucradas operaban principalmente a través de plataformas de mensajería como WhatsApp y, de forma predominante, Telegram, por donde distribuían el material.

“Se hallaron conversaciones de chats en los que se amenazaba a las víctimas para obligarlas a enviar contenido sexual”, reveló.

Lee también Detectan red de producción y distribución de pornografía infantil en Oaxaca; hay un detenido

Durante la ejecución del cateo realizado en este domicilio en la capital del estado, se aseguraron equipos tecnológicos utilizados presuntamente para la operación criminal, entre ellos dos computadoras gamer de escritorio, siete laptops, 11 Smartphone y una tableta electrónica.

La Fiscalía de Oaxaca informó esta mañana que la localización, identificación y posterior detención de L.A.F.V., se logró mediante un operativo interinstitucional, en el que se aseguraron diversos dispositivos electrónicos utilizados para la producción y distribución de material ilícito.

“La detención se logró gracias a los trabajos especializados de inteligencia criminal y un operativo coordinado entre la FGEO, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la a Unidad Policial Especializada en Combate al Secuestro (UPECS), con apoyo de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, derivado de una denuncia anónima recibida a través del 089 que pertenece el Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i)”.

Y aseguró que tras su detención fueron presentadas ante el Juez las pruebas suficientes lo que permitió que se obtuviera la vinculación a proceso L.A.F.V., quien está imputado por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la explotación sexual infantil, tras ser identificado como integrante de una red dedicada a la distribución de pornografía infantil.

“La investigación continúa y se amplía para identificar a todas las personas involucradas, lo que incluiría a distribuidores, consumidores y solicitantes. Se desplegó un equipo especializado y realiza acciones aplicando perspectiva de infancia, y las investigaciones se mantienen abiertas para desarticular por completo la red delictiva e identificar a todas las personas involucradas”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL