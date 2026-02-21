Más Información

Ríos Farjat, Laynez Potisek y Cossío, se suman a "Somos México"; Acosta Naranjo es electo como su presidente en asamblea constitutiva

Ríos Farjat, Laynez Potisek y Cossío, se suman a "Somos México"; Acosta Naranjo es electo como su presidente en asamblea constitutiva

Hallan sin vida a 5 mujeres reportadas como desaparecidas en Celaya, Guanajuato; sus cuerpos estaban en pozos agrícolas

Hallan sin vida a 5 mujeres reportadas como desaparecidas en Celaya, Guanajuato; sus cuerpos estaban en pozos agrícolas

Cae "La Leona", reclutadora de sicarios del CJNG; asumió cargo tras detención de "El Lastra", su pareja sentimental

Cae "La Leona", reclutadora de sicarios del CJNG; asumió cargo tras detención de "El Lastra", su pareja sentimental

Cruz Azul vs Chivas EN VIVO - Jornada 7 - Clausura 2026 - Liga MX - HOY

Cruz Azul vs Chivas EN VIVO - Jornada 7 - Clausura 2026 - Liga MX - HOY

Comando corta oreja a cuatro hombres y les roba pertenencias tras irrumpir en domicilio de Mexicali; Fiscalía estatal investiga el caso

Comando corta oreja a cuatro hombres y les roba pertenencias tras irrumpir en domicilio de Mexicali; Fiscalía estatal investiga el caso

Morena en San Lázaro cierra filas con Claudia Sheinbaum por reforma electoral; Monreal reconoce que no hay acuerdo con aliados

Morena en San Lázaro cierra filas con Claudia Sheinbaum por reforma electoral; Monreal reconoce que no hay acuerdo con aliados

Pachuca.— Un enfrentamiento entre elementos de la Criminal de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, e integrantes de una , dejó como saldo tres agresores sin vida, dos detenidos y un oficial herido.

La Procuraduría de Justicia dio a conocer que esta tarde se realizaba una investigación sobre los recientes en , momento en el que un grupo delictivo atacó a los integrantes de la corporación.

El enfrentamiento, que comenzó en la Segunda Sección de la colonia Llano, se extendió hasta un inmueble donde los agresores se atrincheraron; como resultado, tres de ellos perdieron la vida y dos más fueron detenidos, en tanto que un elemento de seguridad resultó lesionado y fue trasladado al Hospital General Regional para su atención médica. Al momento, el agente de seguridad se reporta como estable.

Lee también

Durante el operativo se aseguraron armas largas, chalecos balísticos, cargadores y cartuchos útiles, en tanto que se mantiene un operativo de fuerzas federales y estatales en la zona. El gabinete de seguridad del Gobierno del Estado encabeza este despliegue, donde elementos mantienen cerrada la calle donde se suscitó la agresión, por lo que comerciantes de la zona tuvieron que cerrar sus negocios para resguardar su seguridad.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]