Pachuca.— Un enfrentamiento entre elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, e integrantes de una célula delictiva, dejó como saldo tres agresores sin vida, dos detenidos y un oficial herido.

La Procuraduría de Justicia dio a conocer que esta tarde se realizaba una investigación sobre los recientes hallazgos de restos humanos en Tula, momento en el que un grupo delictivo atacó a los integrantes de la corporación.

El enfrentamiento, que comenzó en la Segunda Sección de la colonia Llano, se extendió hasta un inmueble donde los agresores se atrincheraron; como resultado, tres de ellos perdieron la vida y dos más fueron detenidos, en tanto que un elemento de seguridad resultó lesionado y fue trasladado al Hospital General Regional para su atención médica. Al momento, el agente de seguridad se reporta como estable.

Durante el operativo se aseguraron armas largas, chalecos balísticos, cargadores y cartuchos útiles, en tanto que se mantiene un operativo de fuerzas federales y estatales en la zona. El gabinete de seguridad del Gobierno del Estado encabeza este despliegue, donde elementos mantienen cerrada la calle donde se suscitó la agresión, por lo que comerciantes de la zona tuvieron que cerrar sus negocios para resguardar su seguridad.

jecg/cr