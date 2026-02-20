Pachuca. — Cuatro hombres fueron asesinados este día en hechos distintos ocurridos en los municipios de Atotonilco de Tula y Acaxochitlán, Hidalgo, lo que generó una fuerte movilización policiaca.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad en el municipio de Atotonilco, se reportó un ataque armado al interior de un taller mecánico ubicado sobre la avenida del Trabajo, en la comunidad de Progreso.

Según se informó, al lugar arribaron varios sujetos armados, quienes realizaron múltiples disparos de arma de fuego en contra de las víctimas, por lo que vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones.

Elementos de seguridad que acudieron al sitio acordonaron el área mientras se iniciaron las diligencias correspondientes.

En tanto, en Acaxochitlán se informó que los hechos se registraron sobre una carretera de terracería que comunica Naupan, Puebla, con la presa El Tejocotal, donde fueron abandonados los cuerpos sin vida de dos hombres.

La Secretaría de Seguridad afirmó que, tras el hallazgo, se activaron los protocolos correspondientes y, de acuerdo con las primeras líneas de investigación, los hechos habrían ocurrido fuera del estado y los cuerpos fueron abandonados en ese punto.

Hasta el momento no se reportan presa El Tejocotal por estos cuatro homicidios; sin embargo, se mantienen las investigaciones y el despliegue policiaco en ambas zonas.

