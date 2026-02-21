Cuernavaca, Mor.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Morelos, capturó a los integrantes de una banda de secuestradores a cuya primera víctima lesionaron su oreja izquierda, al estilo del secuestrador Daniel Arizmendi, “El Mochaorejas”, para amedrentar a su familia y exigir un cuantioso rescate.

Entre los detenidos se encuentra una menor de edad quien, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), tenía la tarea de cuidar a la víctima. Las autoridades ministeriales buscan a otros dos miembros de esta célula delictiva, uno de ellos es identificado como exintegrante de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa de Colombia.

El titular de la SSPC, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que en uno de los cateos ejecutados en el municipio de Cuautla, en la propiedad donde la banda mantuvo cautiva a su víctima, aseguraron a un arma corta calibre 9 milímetros semiautomática con un cartucho metálico de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

También hallaron utensilios de cocina para comer, una cuerda utilizada por los detenidos para inmovilizar a la víctima, similar a la soga que aparece en una fotografía enviada a la familia del secuestrado para exigir el pago de rescate.

En ese cuarto de seguridad, ubicado en el poblado de Cuautlixco, municipio de Cuautla, también hallaron prendas de vestir con restos hemáticos, unos zapatos para caballero y una credencial a nombre de un masculino expedida por las fuerzas militares de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa de Colombia.

El jefe policiaco informó que los operativos para detener a José Alberto “N” de 37 años, “El Picosito”; Enoc N de 20 años, “El Tizoc” o “Chanoc”, y una menor de edad de 16 años que realizaba el cuidado de la víctima, fueron liderados por la FGE en conjunto con la SSPC, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Municipal de Tepoztlán.

Urrutia informó que el 8 de febrero conocieron de la denuncia por secuestro de un productor de aguacate de 32 años de edad, originario del municipio de Ocuituco pero con residencia en Cuautla. Un día después realizaron el operativo y liberaron a la víctima. Días después, a los detenidos se les cumplimentó otras tres órdenes de aprehensión por el delito de secuestro agravado en el municipio de Yecapixtla. Todos recibieron la prisión preventiva y vinculados a proceso, mientras que el juez de la causa concedió un mes para el cierre de investigación complementaria. Además se declinó competencia al fuero federal.

La FGE informó que en los últimos seis meses han detenido a 33 personas relacionadas con secuestro y se han resuelto al menos 14 casos.

