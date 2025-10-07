Ciudad Victoria.- El delegado federal de Programas Para Bienestar en Tamaulipas, Luis Lauro Reyes Rodríguez, afirmó que la entidad no se tienen reportes de asaltos o robos a los beneficiarios de los programas federales.

“En Tamaulipas no tenemos reportes de asaltos o robos a los beneficiarios de los programas federales, en particular a los adultos mayores como lo señalas, y ellos acuden a los bancos del bienestar a recibir sus apoyos económicos de manera tranquila”, expresó Reyes Rodríguez a EL UNIVERSAL.

Sobre este mismo tema añadió que, “contamos con el apoyo de la Secretaría de Protección Federal a solicitud del banco cuando así lo solicita la dependencia”.

¿Cuáles serían las principales medidas que existen para proteger a los beneficiarios?

“Esto sería en municipios de mayor densidad poblacional, además de contar con el apoyo de las diferentes dependencias tanto federales como estatales, a su vez informamos vía mesa de seguridad a los principales mandos de el estado y al propio gobernador de las fechas de dispersión de recursos en el banco del bienestar”, respondió el delegado federal.

Reyes agradeció todo el respaldo de las fuerzas de seguridad, tanto federales y estatales, en especial el apoyo del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya; e insistió: “No tenemos reportes de personas asaltadas o robadas, de cualquier manera invitamos a la población a extremar siempre precauciones para evitar situaciones así”.

En Tamaulipas se entregan 22 mil millones de pesos por año

En apoyos a los adultos mayores, becas, y apoyo a mujeres, en Tamaulipas se entregan anualmente 22 mil millones de pesos, detalló Luis Lauro Reyes.

“Por cierto, en apoyo a mujeres, un programa nuevo en Tamaulipas, donde un promedio de 30 mil personas ya reciben sus tres mil pesos bimestrales y a partir de esta semana damos la bienvenida a 51 más, pues empezamos a dispersas sus tarjetas para que empiecen a recibir sus recursos”.

Con lo cual llegarían a más de 80 mil mujeres mayores de 60 años en Tamaulipas, “también apoyo al campo, a la pesca, a todos los sectores llegamos también a más de 700 mil beneficiarios de los programas federales en Tamaulipas, por eso aprovecho para felicitar a la presidenta Claudia Sheinbaum porque celebró ante un zócalo a reventar un año de éxitos y beneficios a la población de México”.

El delegado federal agregó que a nivel estatal acaba de concluir la etapa de registro del programa Viviendas Para el Bienestar, que dará paso al siguiente paso que es acudir por parte de Servidores de la Nación a verificar que la información sea correcta.

“Tenemos actualmente en esta etapa 5 mil 190 solicitudes de registros en todo Tamaulipas”, precisó Luis Lauro Reyes.

Y agregó: “En la primera etapa habrá Mil 433 viviendas para familias en alta vulnerabilidad que vivan en los polígonos considerados de alta marginación; 162 para Ciudad Victoria, 389 para Matamoros, 220 en Reynosa, y 662 en Nuevo Laredo”.

