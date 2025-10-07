La Semana Yucatán en México 2025 vivió un exitoso primer fin de semana en el Palacio de los Deportes, con la asistencia de más de 15 mil visitantes y una derrama económica superior a los 10 millones de pesos.

Durante los primeros días de la muestra se registró la venta de más de 7 mil guayaberas, el consumo de más de 3 toneladas de cochinita y lechón, así como la elaboración de más de 250 mil marquesitas, uno de los postres más representativos de la región.

Durante su primer fin de semana, se logró una derrama económica superior a los 10 millones de pesos. (Foto: especial)

Además, las artesanías, miel, salsas, calzado y hamacas yucatecas alcanzaron ventas por más de 3 millones de pesos, fortaleciendo la economía local y generando nuevas oportunidades para las y los productores que participan en esta edición, se informó a través de un comunicado.

Se informó que estas cifras confirman el posicionamiento de Yucatán como un referente nacional de cultura, tradición y emprendimiento, además del impulso que este escaparate brinda a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a artesanas y artesanos, que representan la esencia del estado.

Los organizadores de la Semana Yucatán en México informaron que se consumieron más de 3 toneladas de cochinita pibil y lechón. (Foto: especial)

En la Semana de Yucatán en México participan más de 270 expositoras y expositores de diferentes municipios, para una experiencia que combina gastronomía, arte, moda y espectáculos .

Esta muestra continuará hasta el 12 de octubre.

