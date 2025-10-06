El “papá de Latinoamérica”, Chayanne, regresa a la Ciudad de México después de recorrer varias ciudades del país como parte de su reciente gira, "Bailemos otra vez".

El intérprete de "Dejaría todo" se reencontrará con sus fans capitalinos durante cuatro noches, en las que la música, la energía y el baile serán los protagonistas.

Además de los clásicos, los conciertos incluirán sorpresas y momentos emotivos que harán que la experiencia sea única. Para quienes se preparan para asistir, estos son todos los detalles que deben saber para vivir una noche inolvidable.

¿Cuándo y dónde se presentará Chayanne?

La cita será en el Palacio de los deportes, el mismo escenario que el boricua ya había pisado anteriormente.

Los conciertos están programados para los próximos 8, 9, 21 y 22 de octubre y aunque iniciarán alrededor de las 20:30 horas, te recomendamos que llegues con tiempo.

Las dos primeras fechas ya están agotadas; sin embargo aún puedes encontrar boletos disponibles para los últimos conciertos.

¿Cómo llegar al Palacio de los deportes?

La manera más rápida y fácil de arribar al lugar es usando el metro de la ciudad, específicamente la línea 9 (color café). Deberás bajarte en la estación Velódromo, caminar hacia Viaducto y cruzar el puente peatonal.

Para quienes prefieran llegar por medio del Metrobús, la estación más cercana es Goma; sin embargo, para quienes prefieran los automóviles particulares, el Palacio tendrá habilitado su estacionamiento (el costo no viene incluido en el boleto).

¿Qué sí y que no se puede ingresar?

Para garantizar la seguridad de los asistentes y los artistas, el recinto pondrá en acción varias medidas de seguridad, entre las que se encuentran la prohibición de ingresar algunos objetos.

Lo que no se puede pasar

Bolsas grandes y mochilas

Cámaras profesionales y equipo de fotografía o grabación

Comida y bebidas

Paraguas y sombrillas

Objetos punzantes o armas

Medicamentos sin receta y drogas

Laptops, tablets y otros dispositivos electrónicos grandes

Drones

Disfraces o prendas que impidan la visión de otros

Cigarros o vapes

Objetos permitidos

Tapones para los oídos

Medicamentos con receta

Binoculares sin láser

Baterías externas y cargadores para celular

Bolsas individuales cerradas

Artículos de higiene femenina cerrados

Bolsas pequeñas

Otras recomendaciones importantes

Lleva solo lo esencial : Para evitar inconvenientes y aglomeraciones, es recomendable llevar únicamente lo indispensable como tu celular, dinero y una batería externa.

: Para evitar inconvenientes y aglomeraciones, es recomendable llevar únicamente lo indispensable como tu celular, dinero y una batería externa. Verifica la lista oficial del evento: Las reglas pueden variar ligeramente dependiendo del tipo de evento, por lo que es importante consultar las restricciones específicas para tu evento.

Posible setlist

Aunque el artista puede hacer ajustes de último minuto, estas son algunas de las canciones que se espera cante durante sus según algunas de sus presentaciones pasadas:

Bailemos otra vez / Salomé / Boom Boom

El centro de mi corazón

Provócame

Caprichosa

Cuidarte el alma

Atado a tu amor

Baila baila

Y tú te vas

Yo te amo

Volver a nacer

Tu pirata soy yo

Completamente enamorados

Palo bonito

Este ritmo se baila así

Fiesta en América

Si nos quedara poco tiempo

Te amo y punto

Humanos a Marte

Como tú y yo

Madre Tierra

Dejaría todo

Tiempo de vals

Bailando bachata

Un siglo sin ti

Torero

