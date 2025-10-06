Más Información
El “papá de Latinoamérica”, Chayanne, regresa a la Ciudad de México después de recorrer varias ciudades del país como parte de su reciente gira, "Bailemos otra vez".
El intérprete de "Dejaría todo" se reencontrará con sus fans capitalinos durante cuatro noches, en las que la música, la energía y el baile serán los protagonistas.
Además de los clásicos, los conciertos incluirán sorpresas y momentos emotivos que harán que la experiencia sea única. Para quienes se preparan para asistir, estos son todos los detalles que deben saber para vivir una noche inolvidable.
¿Cuándo y dónde se presentará Chayanne?
La cita será en el Palacio de los deportes, el mismo escenario que el boricua ya había pisado anteriormente.
Los conciertos están programados para los próximos 8, 9, 21 y 22 de octubre y aunque iniciarán alrededor de las 20:30 horas, te recomendamos que llegues con tiempo.
Las dos primeras fechas ya están agotadas; sin embargo aún puedes encontrar boletos disponibles para los últimos conciertos.
¿Cómo llegar al Palacio de los deportes?
La manera más rápida y fácil de arribar al lugar es usando el metro de la ciudad, específicamente la línea 9 (color café). Deberás bajarte en la estación Velódromo, caminar hacia Viaducto y cruzar el puente peatonal.
Para quienes prefieran llegar por medio del Metrobús, la estación más cercana es Goma; sin embargo, para quienes prefieran los automóviles particulares, el Palacio tendrá habilitado su estacionamiento (el costo no viene incluido en el boleto).
¿Qué sí y que no se puede ingresar?
Para garantizar la seguridad de los asistentes y los artistas, el recinto pondrá en acción varias medidas de seguridad, entre las que se encuentran la prohibición de ingresar algunos objetos.
Lo que no se puede pasar
- Bolsas grandes y mochilas
- Cámaras profesionales y equipo de fotografía o grabación
- Comida y bebidas
- Paraguas y sombrillas
- Objetos punzantes o armas
- Medicamentos sin receta y drogas
- Laptops, tablets y otros dispositivos electrónicos grandes
- Drones
- Disfraces o prendas que impidan la visión de otros
- Cigarros o vapes
Objetos permitidos
- Tapones para los oídos
- Medicamentos con receta
- Binoculares sin láser
- Baterías externas y cargadores para celular
- Bolsas individuales cerradas
- Artículos de higiene femenina cerrados
- Bolsas pequeñas
Otras recomendaciones importantes
- Lleva solo lo esencial: Para evitar inconvenientes y aglomeraciones, es recomendable llevar únicamente lo indispensable como tu celular, dinero y una batería externa.
- Verifica la lista oficial del evento: Las reglas pueden variar ligeramente dependiendo del tipo de evento, por lo que es importante consultar las restricciones específicas para tu evento.
Posible setlist
Aunque el artista puede hacer ajustes de último minuto, estas son algunas de las canciones que se espera cante durante sus según algunas de sus presentaciones pasadas:
- Bailemos otra vez / Salomé / Boom Boom
- El centro de mi corazón
- Provócame
- Caprichosa
- Cuidarte el alma
- Atado a tu amor
- Baila baila
- Y tú te vas
- Yo te amo
- Volver a nacer
- Tu pirata soy yo
- Completamente enamorados
- Palo bonito
- Este ritmo se baila así
- Fiesta en América
- Si nos quedara poco tiempo
- Te amo y punto
- Humanos a Marte
- Como tú y yo
- Madre Tierra
- Dejaría todo
- Tiempo de vals
- Bailando bachata
- Un siglo sin ti
- Torero
