Alfredo Almora García, director general de Atención a Víctimas de Secuestro, presentó en Tamaulipas la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en la que se desglosan cinco ejes, esto, durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz que presidente el gobernador Américo Villarreal Anaya.

La estrategia contra la extorsión se sustenta en cinco ejes:

Creación de unidades antiextorsión locales.

locales. Detenciones mediante investigación e inteligencia.

mediante investigación e inteligencia. Capacitación de operadores de la línea 089 en manejo de crisis.

de la línea 089 en manejo de crisis. Aplicación de protocolos de atención a víctimas.

de atención a víctimas. Campañas nacionales de prevención.

Por su parte, el Gobernador de Tamaulipas reiteró su respaldo a la estrategia y exhortó a los integrantes de la mesa a reforzar las acciones encaminadas a la reducción de los delitos en particular la extorsión, cuyo impacto lesiona la economía de los ciudadanos, así como a comercios y pequeñas empresas.

Se dio a conocer que la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC) ha capacitado a 873 operadores de la línea telefónica 089 en modalidades de extorsión, manejo de crisis y negociación, instrucción en la que participó un equipo de operadores tamaulipecos. Además, el Centro de Atención Ciudadana 088 homologará la atención de reportes de extorsión con la línea 089.

Durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz se dijo que Tamaulipas también participó en las reuniones con representantes de Unidades Antisecuestro, el Centro Nacional de Información y C5 estatales, con el fin de unificar criterios para la apertura de carpetas de investigación.

