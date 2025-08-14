Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El apoderado y representante legal de la empresa JF Construyendo S. A. de C. V., José Francisco García Flores, negó rotundamente cualquier relación con el empresario que fue extraditado a Estados Unidos, José Francisco Mendoza Gómez, por presuntos vínculos criminales.

“Desconozco absolutamente a esa persona, nunca he tenido relación con ella”, expresó de entrada en conferencia de prensa que se realizó la tarde de hoy en Ciudad Victoria.

“Lamentablemente una nota periodística asegura que mi empresa tiene nexos con él, lo cual es totalmente falso”, añadió García.

Lee también Imputan a dos sujetos por robo con violencia a Centro Comunitario de Hermosillo; sustraen 30 kilos de pollo, verdura y artículos de cocina

El empresario reveló que entregó un oficio al secretario estatal de Obras Públicas, Pedro Cepeda, deslindándose de los señalamientos.

También exhortó a los medios de comunicación a verificar la información antes de que publiquen, porque de esta forma evitarán daños irreparables para la reputación de las personas y empresas.

La declaración de José Francisco García Flores surgió luego de darse a conocer a nivel nacional que la secretaría estatal de Obras Públicas presuntamente habría otorgado contratos por 70 millones de dólares al empresario José Francisco Mendoza Gómez y a su pareja, a través de dos empresas.

Lee también Rescatan a perrito maltratado en Sonora; es resguardado por Control Animal Municipal

Según la información que se publicó, Mendoza fue detenido en diciembre del 2024 por elementos de la Fiscalía General de la República y fue extraditado a los Estados Unidos.

Al respecto, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en Tamaulipas, Angélica Pedraza Melo, durante el día dijo en entrevista que el área correspondiente ya investiga contratos otorgados por la Secretaría de Obras Públicas, por los señalamientos mencionados.

“He tomado nota de la información que corrió en redes y ya el área correspondiente está haciendo la investigación”, dijo Pedraza.

Lee también “Mujer Isleña”, la escultura de sirena que conmemora los 175 años de Isla Mujeres; autor explica su significado

-¿Se abriría un proceso interno?

“Si se encuentran elementos de que esos contratos no se llevaron a cabo de acuerdo a la normatividad y el proceso, claro que debemos proceder”, respondió.

Aseguró que, “de existir indicios de delito se dará vista a la Fiscalía estatal o federal”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr