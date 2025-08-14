Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía de Sonora informó que fueron imputados dos sujetos que ingresaron con violencia al Centro Comunitario “Va por Ellos”, donde sustrajeron alimentos y enseres domésticos con los que se apoya a personas vulnerables.

Jesús "N" y Octavio Jaciel "N", son señalados como probables responsables del delito de robo con violencia en las cosas, además el Juez determinó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Los hechos ocurrieron el 01 de agosto de 2025, aproximadamente a las 04.00 horas, en un domicilio ubicado en Rialp número 1 y calle Erla, del fraccionamiento Urbi Villa Campestre, en Hermosillo, Sonora.

Sustrajeron 30 kilos de pollo y ocho kilos de hueso, leche, latas de comida, utensilios, verdura, cuchillos, entre otros.

Los imputados se apoderaron de los alimentos y artículos de cocina para después venderlos.

El Centro Comunitario se dedica a brindar alimentos a infantes provenientes de familias vulnerables.

Para cometer el delito, los imputados dañaron la estructura donde se encuentra la ventana del baño del inmueble.

Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso datos de prueba que permitieron formular imputación en contra de los sospechosos y el Juez impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Ahora los señalados se encuentran en el Centro de Reinserción Social (Cereso) a la espera de que los tribunales determinen su situación jurídica.

