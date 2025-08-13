Un hombre señalado de haber robado un reloj de alta gama a un transeúnte, en calles de Polanco, fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los oficiales fueron requeridos por la víctima cuando realizaban patrullajes en la colonia Ampliación Granada.

El sujeto refirió que momentos antes, en el cruce de Lago Zurich y Lago Andromaco, había sido asaltado por un hombre, que con un arma de fuego, lo despojó de su reloj y de dinero.

El sospechoso, que ya se alejaba corriendo, fue alcanzado metros adelante.

Al revisar al detenido le hallaron un arma de fuego, dos cartuchos útiles así como el reloj y el dinero de la víctima, informó la SSC.

El detenido fue presentado ante un agente del Ministerio Público de la alcaldía Miguel Hidalgo.

