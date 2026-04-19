Grupos de familias y amigos se reunieron en la plancha del Zócalo capitalino en el marco del Día Internacional de la Danza para participar en un baile sonidero y en la presentación de la coreografía masiva “La Rutina del Pueblo”.

La plaza de la Constitución recibió a personas de diferentes estados y partes de la capital con bocinas y grupos musicales.

En el Día Internacional de la Danza el Zócalo tuvo sonideros con los que la gente disfrutó de una tarde de baile. Además, los ciudadanos presentaron una rutina que practicaron desde tiempo atrás. Foto: Santiago Cadena / El Universal

Entre los asistentes se encontraban Adriana Soto y su esposo Arturo Mondragón quienes llegaron al evento desde Tepito.

Motivados por su gusto por la cultura sonidera y el baile colectivo que caracteriza este tipo de encuentros, Lilian detalló que llegó alrededor de las 12:00 horas.

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“Venimos desde Tepito porque nos encanta este ambiente, la música y cómo la gente se une a bailar sin importar nada más”, comentó Adriana.

La pareja mencionó que siempre acuden a eventos de sonideros, algunas ocasiones con sus padres, hijos o amigos, pero siempre juntos.

En el Día Internacional de la Danza el Zócalo tuvo sonideros con los que la gente disfrutó de una tarde de baile. Además, los ciudadanos presentaron una rutina que practicaron desde tiempo atrás. Foto: Santiago Cadena / El Universal

“Para nosotros es una tradición, algo que disfrutamos en familia; aquí todos somos iguales cuando empieza la música”, añadió Arturo Mondragón.

Lilian Sánchez Morales y su esposo, Raúl de la Rosa, quien acudió vestido al estilo pachuco, se acercaron a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México para integrarse al baile sonidero.

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Las parejas utilizaban trajes de color blanco que destacaban entre la multitud, mientras avanzaban entre los asistentes en busca de un espacio para bailar.

La pareja se mostró entusiasta desde su llegada, siguiendo el ritmo de la música y coordinando sus pasos al estilo que caracteriza a la cultura sonidera.

En el Día Internacional de la Danza el Zócalo tuvo sonideros con los que la gente disfrutó de una tarde de baile. Además, los ciudadanos presentaron una rutina que practicaron desde tiempo atrás. Foto: Santiago Cadena / El Universal

De acuerdo con Raúl, la elección del color no fue casual, sino que respondió a la temática del evento.

“Nos dijeron que era temático de la paz y por eso escogimos el blanco”, explicó, mientras ambos se sumaban al ambiente festivo junto a decenas de personas reunidas en el lugar.

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Durante el evento, la música electrónica, la salsa y las cumbias sonideras animaron a los visitantes que algunos con ropas de pachuco y trajes blancos bailaban en círculos creados por la gente.

Por su parte, Socorro Ramírez, originaria de Poza Rica, Hidalgo, relató que su presencia en la capital no estaba planeada para el evento; llegó acompañada de su hijo y su sobrino con la intención de realizar compras, pero su recorrido cambió al escuchar la música a lo lejos.

En el Día Internacional de la Danza el Zócalo tuvo sonideros con los que la gente disfrutó de una tarde de baile. Además, los ciudadanos presentaron una rutina que practicaron desde tiempo atrás. Foto: Santiago Cadena / El Universal

Al acercarse al Zócalo, la mezcla de ritmos electrónicos y sonideros la sorprendió, por lo que decidió quedarse a observar. Sin embargo, el ambiente festivo pronto la motivó a integrarse al baile junto con sus familiares.

“Se siente muy bonito ver a tanta gente reunida bailando, es algo que no se vive todos los días”, expresó Socorro Ramírez.

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La mujer destacó que este tipo de encuentros permiten a personas de distintas regiones convivir a través de la música.

“No veníamos a esto, pero cuando escuchamos la música no pudimos seguir de largo”, explicó.

En el Día Internacional de la Danza el Zócalo tuvo sonideros con los que la gente disfrutó de una tarde de baile. Además, los ciudadanos presentaron una rutina que practicaron desde tiempo atrás. Foto: Santiago Cadena / El Universal

En tanto, Jaziel Obed Rojo, quien reside en Morelos, acudió acompañado de su madre y su hermano menor, quien portaba un traje de pachuco inspirado en los asistentes del evento.

La familia viajó desde su lugar de origen motivada por su gusto por la cultura sonidera; Jaziel explicó que es aficionado a estos eventos desde hace varios años, indicó que el baile es su pasión y su motor en la vida.

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“Mi mamá siempre ha sido fan de los sonideros, y nosotros crecimos con eso, por eso quisimos venir”, comentó.

En el Día Internacional de la Danza el Zócalo tuvo sonideros con los que la gente disfrutó de una tarde de baile. Además, los ciudadanos presentaron una rutina que practicaron desde tiempo atrás. Foto: Santiago Cadena / El Universal

Jaziel destacó que este tipo de espacios permiten mantener vivas las tradiciones populares, al tiempo que integran nuevos géneros musicales como la electrónica.

“Está padre ver cómo se mezcla lo tradicional con lo moderno, todos bailando juntos sin importar de dónde vienen”, concluyó.

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