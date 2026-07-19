Chiapas.— El Club Mustang FC Femenil Sub-12, integrado por adolescentes de Chiapas, cinco de ellas de ascendencia tzeltal del municipio de Ocosingo, representarán a México en el torneo internacional juvenil Dana Cup, que se llevará a cabo del 20 al 25 de julio, en Hjørring, Dinamarca, donde participan más de un millar de equipos de varios países.

“Tenemos fe de ser campeonas en el torneo Dinamarca”, visualiza Angélica Abigail Cruz Gómez, de 13 años de edad, de Ocosingo, quien quiere estudiar Medicina.

“Le dedicaré el campeonato a mi familia y a todos los que nos han apoyado. La verdad es que tengo fe en que mi equipo va a ganar”.

Club Mustang FC Femenil Sub-12 es el primer equipo de futbol chiapaneco femenil que participará en un torneo internacional.

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También las jóvenes mexicanas del Club Mustang FC Femenil Sub-12 participaron en el torneo Gothia Cup, que se llevó a cabo del 13 al 19 de julio en Gotemburgo, Suecia, donde participaron 700 equipos de 80 países, en donde quedaron dentro de los 16 mejores equipos del mundo.

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En este club también participan adolescentes de San Cristóbal, Tapachula y Frontera Comalapa, y jugadoras de la Ciudad de México, quienes se conocieron el año pasado cuando ganaron la Copa Futuros Campeones 2025 en serie de penales.

Este campeonato les dio la oportunidad de participar en torneos internacionales en Eurpa y para lograr juntar los recursos para el viaje, decidieron lanzar una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe, que titularon Rumbo a Europa, Patrocina el sueño de 16 niñas futbolistas, con la meta de reunir 890 mil pesos para el viaje.

Sueño de quedar campeonas en Europa

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Además de esta campaña, donaciones de instituciones y particulares contribuyeron a que las jóvenes pudieran contar con uniformes, zapatos y otras necesidades, con lo que lograron viajar a Suecia, para luego viajar a Dinamarca.

Beatriz Alejandra Meneses Méndez, de 13 años de edad, estudiante de segundo de secundaria, cuenta que su madre es originaria del poblado tzeltal de San Jerónimo Tulijá, y fue ahí donde empezó a jugar futbol a los ocho años de edad, pasando por diferentes equipos como Deportivo Honda, Capi Siete, Deportivo Balashté y otros. Cuenta que se siente muy orgullosa de poder viajar a Europa.

“Me siento muy orgullosa porque voy a representar a una niña indígena que va a ir a Dinamarca”, dice la adolescente que aún no se define si quiere estudiar Diseño Gráfico o Biología Marina.

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Otra de las jugadoras es Ana Valentina Méndez Méndez, de 12 años de edad, quien estudia el primer año de secundaria, y cuenta que desde los ocho años empezó a practicar futbol, formando parte de los equipos Capi Siete, Deportivo Honda, FC Majo y Deportivo Balashté.

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Cuando el equipo ganó el torneo, Ana no daba crédito del triunfo. “Me puse feliz, porque no habíamos llegado tan lejos y [también] emocionada porque iríamos a un nuevo país. Me he preparado para el torneo físicamente con mi equipo y mentalmente con la maestra Elizabeth; tengo fe de salir campeonas porque hemos jugado bien y ya nos conocemos más”, comenta la adolescente que entre sus metas están estudiar Arquitectura, ser futbolista profesional y llegar a formar parte de la Selección Mexicana.

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La portera María José Domínguez Manzo, de 14 años de edad, estudiante de segundo grado de secundaria, que ha jugado en Ocosingo con los equipos Talentos, FC Topocapal, FC Majo y Capi Siete, recuerda que en noviembre, a pesar de que todas las integrantes del equipo no se conocían y nunca habían llevado a cabo un entrenamiento, resultaron campeonas.

“Mi impresión al ganar el torneo fue de emoción y alegría, porque vamos a conocer otros países, que otras niñas [de México] no pueden conocer; me dio mucha alegría [ganar] porque fue a través de un deporte que me gusta”, dice la adolescente que anhela ser jugadora profesional y estudiar Medicina.

Nataly Maldonado, de 13 años de edad, empezó a jugar futbol desde que tenía seis años de edad, en equipos como Pinos Tres, Capi Siete, FC David, FC Mafo y Pollería Solórzano.

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Sueño de quedar campeonas en Europa

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Durante medio año, Nataly y sus compañeras no dejaron de entrenar un solo día, cuidaron su alimentación y recibieron apoyo de su maestra Elizabeth, quien las animó a viajar a Europa con la meta de ganar los torneos de Suecia y Dinamarca.

“Este triunfo se lo dedicaría a Dios, a mis padres, a mis hermanos y todas las personas que nos han apoyado económicamente. El campeonato no va a ser sólo mío, sino de todos los que nos están apoyando”, asegura la adolescente que busca estudiar Arquitectura, pero también Fisioterapia.

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La semana del 20 al 25 de julio las mexicanas participarán en el torneo internacional juvenil Dana Cup, en Hjørring, Dinamarca, donde las integrantes del Club Mustang FC Femenil buscan ganar. “México es grande y hay talento. Nosotras las mexicanas estamos hechas de otro calibre y nosotras podemos”, sostiene.

En Ocosingo, un pueblo tzeltal ubicado en la región Selva, el municipio que fue el más grande de México, los adolescentes nombran el Itojón futbol, que significa “Yo juego futbol”, deporte que tiene cientos de adolescentes pateando el balón, en la cabecera municipal y comunidades donde se han construido canchas de futbol rápido y campos.

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