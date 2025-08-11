Tierra Caliente.- Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán, localizó y destruyó un campo de concentración del Cártel Jalisco Nueva Generación y sus aliados Los Viagras, en el municipio de Buenavista.

El predio utilizado por ese bloque criminal autodenominado Cártel Michoacán Nueva Generación, fue encontrado durante un patrullaje de fuerzas estatales y federales, cerca de la localidad de Punta de Agua.

En el lugar, las autoridades encontraron uniformes con insignias de la célula delictiva y parches con las banderas de los países de Colombia y Ucrania, así como equipo táctico.

Desmantela campo de concentración del CJNG en Michoacán (11/08/2025). Foto: Especial

Lee también Exalcalde de Izamal se declara culpable de tres delitos; lo condenan a tres años de cárcel

Los operativos han sido encabezados por el subsecretario de operación policial, José Ortega Silva, los cuales se extienden a otros municipios de la Tierra Caliente.

En Apatzingán, la SSP, reforzó el esquema de seguridad en la cabecera municipal y sus alrededores con la finalidad de combatir los delitos de alto impacto.

Principalmente -dijo la dependencia- el homicidio doloso y el combate a la extorsión.

Lee también Suman tres nuevos trenes a la L1 del Metro en Monterrey; modernizan transporte rumbo al Mundial 2026

Desmantela campo de concentración del CJNG en Michoacán (11/08/2025). Foto: Especial

Expuso, que las tareas reforzadas de seguridad las realizan elementos de la Guardia Civil en conjunto con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Los operativos, consisten en patrullajes aéreos y terrestres, además de la instalación de módulos de inspección itinerantes y barridos con drones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov