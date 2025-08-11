Más Información

FGR catea residencia en Campeche de empresario vinculado a sobornos en Pemex; asegura documentos y objetos

Departamento de Justicia de EU acusa a dos mexicanos por sobornos a Pemex; los señala de manipular procesos de licitaciones

Fiscalía de Veracruz asegura que maestra secuestrada por criminales murió bajo tortura; enfrentan proceso cuatro detenidos

Caos en el AICM por lluvias del domingo; más de 14 mil pasajeros varados y sin información tras suspensión de 104 vuelos

Autoridades alertan por cuatro días de intensas lluvias en CDMX; hay 80% de probabilidad de tormentas con granizo

Brugada responde a Trump sobre violencia en la CDMX; tasa de homicidios es 60% menor a la de Washington, asegura

Tierra Caliente.- Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán, localizó y destruyó un campo de concentración del y sus aliados Los Viagras, en el municipio de Buenavista.

El predio utilizado por ese bloque criminal autodenominado Cártel Michoacán Nueva Generación, fue encontrado durante un patrullaje de fuerzas estatales y federales, cerca de la localidad de Punta de Agua.

En el lugar, las autoridades encontraron uniformes con insignias de la y parches con las banderas de los países de Colombia y Ucrania, así como equipo táctico.

Desmantela campo de concentración del CJNG en Michoacán (11/08/2025). Foto: Especial
Los operativos han sido encabezados por el subsecretario de operación policial, José Ortega Silva, los cuales se extienden a otros municipios de la Tierra Caliente.

En Apatzingán, la SSP, reforzó el esquema de seguridad en la cabecera municipal y sus alrededores con la finalidad de combatir los delitos de alto impacto.

Principalmente -dijo la dependencia- el y el combate a la extorsión.

Desmantela campo de concentración del CJNG en Michoacán (11/08/2025). Foto: Especial
Expuso, que las tareas reforzadas de seguridad las realizan elementos de la Guardia Civil en conjunto con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Los operativos, consisten en patrullajes aéreos y terrestres, además de la instalación de módulos de inspección itinerantes y barridos con drones.

