El servicio de la Línea 1 del Metro de Monterrey sumó este lunes los últimos tres trenes nuevos de un total de 22 adquiridos por el Gobierno de Nuevo León, con lo que se completa la renovación de la flota para esta ruta.

El gobernador Samuel García presentó las unidades en la estación Talleres, acompañado del director de Metrorrey, Abraham Vargas Molina. El mandatario destacó que la inversión total fue de mil millones de pesos y forma parte del plan para modernizar la infraestructura de transporte rumbo al Mundial de la FIFA 2026.

“Queremos que cuando lleguen visitantes, se encuentren con trenes nuevos, con internet y con una ciudad renovada. Y para quienes vivimos aquí, que seamos los primeros en disfrutarlo”, señaló García.

Lee también Atacan a balazos a funcionario de Linares, Nuevo León; resultó lesionado

Los nuevos trenes MM-25 cuentan con cámaras de videovigilancia, conexión Wi-Fi y aire acondicionado. Cada vagón puede transportar a 300 personas, lo que significa un aforo de 900 pasajeros por tren. Según Vargas Molina, se trata de un hecho histórico para Metrorrey, ya que es la primera vez que se adquieren unidades sin que estén ligadas a la construcción de una nueva línea.

En total, el sistema adquirió cuatro trenes en 2023 y, posteriormente, licitó otros 18 en 2024. Las unidades entregadas este lunes llegaron el pasado 1 de agosto y superaron las pruebas técnicas antes de su puesta en operación.

El gobernador adelantó que, junto con esta renovación, se busca concluir en los próximos meses la construcción de nuevas líneas del Metro, la compra de 4 mil autobuses, la ampliación de carreteras y mejoras en el Aeropuerto y la Aduana, todo con miras a recibir a miles de visitantes durante el torneo mundialista.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv