Chihuahua.— “Que mi esfuerzo sirva para ayudar”, expresa Salvador Martínez Payán, mejor conocido como Chava, un joven corredor de la Sierra Tarahumara que en los últimos seis años se ha dedicado a realizar carreras altruistas para apoyar a los habitantes de comunidades marginadas.

Chava tiene 29 años y es originario del municipio serrano de Guachochi, Chihuahua. Su infancia y parte de su adolescencia la vivió en la capital del estado pero regresó a su lugar de origen donde concluyó sus estudios como licenciado de Artes Escénicas, y gracias a ello se dedica también a ser docente de la Secundaria Técnica 9 en la materia de Artes.

En entrevista con EL UNIVERSAL recuerda que fue alrededor de los 17 años cuando un profesor lo invitó a una olimpiada estatal en la capital del estado, para así adentrarse a lo que sería una de sus pasiones: correr.

“De ahí comenzó a nacer en mí el amor por correr. Inicié con carreras cortas de mil 500 metros planos y 5 mil, que era ir a correr a estadios de pistas de atletismo. Después de eso me comenzó a llamar la atención el Ultramaratón de los Cañones y ver las carreras de larga distancia. Ahí como que empecé a tener las ganas de correr muchos kilómetros”, detalla el corredor chihuahuense.

Reconoce que su pasión por correr lo llevó a marcar cada vez más kilómetros, los cuales fue aumentado hasta descubrir que es más bueno en carreras de larga distancia que en las cortas.

El inicio

En 2020 el joven comenzó con su labor de carreras con causa, justo en la pandemia de Covid-19, en donde él y su familia experimentaba una serie de carencias económicas que no lo detuvieron, al contrario, lo impulsaron a buscar no sólo el salir adelante, sino también ayudar a los demás.

“En la pandemia nosotros estábamos batallando para comprar un kilo de tortillas, entonces ahí fue donde recuerdo que dije: ‘si nosotros estamos batallando, que estamos aquí en la cabecera municipal (Guachochi), no me quiero imaginar cómo están las personas que están en comunidades’. Entonces de ahí fue que decidí hacer mi primera carrera con causa, en 2020”, platica.

Como todo se había cerrado por la pandemia, el tradicional Ultramaratón de los Cañones también se canceló, pero Chava decidió correr en solitario en esa ocasión, pero con el fin de recolectar despensas.

“Yo hice el recorrido del Ultramaratón solo, y las personas por cada kilómetro me iban a donar una despensa. Terminé juntando 123 despensas, una tonelada y media de maíz, un bulto de frijol, y también el municipio de Guachochi se unió a la causa para donar una vivienda para una familia de escasos recursos. Esa fue mi primer causa”, relata el corredor.

Este año, Chava ya realizó su primera carrera; recorrió 417 kilómetros, de Chihuahua a Guachochi, para dar y buscar apoyos para comunidades tarahumaras. Foto: Especial

En 2022 su misión de ayudar continuó, en esa ocasión recolectando dulces y corriendo por toda la periferia de Guachochi, donde los entregó a todos los niños casa por casa.

Chava cuenta que durante su misión de correr con causa ha sido acompañado por su familia y amigos; sin embargo, las carencias y falta de recursos de su familia y sus experiencias y necesidades lo llevaron a no rendirse y seguir adelante con lo que él llama la misión de las carreras con causa.

“Es como retribuir a la sociedad ese apoyo. Así como a nosotros nos apoyaron, yo quería apoyar a las personas. Como yo no tengo nada, para apoyar lo único que tengo es mi esfuerzo, entonces yo cambio mi esfuerzo para tratar de que las personas tengan algo”, menciona.

Continúa: “sabemos que a veces les llevamos dulces, a lo mejor es en el momento, pero intentamos alegrarles el día a los niños. Ahorita ya estamos logrando hacer más grande esta causa”.

Durante todo el año, Salvador Martínez Payán se dedica a competir en diversas carreras; sin embargo, los meses de diciembre y enero los destina para hacer eventos con causa.

Propósitos

A días de haber iniciado 2026, el joven ya realizó su primera carrera con causa; corrió de Chihuahua a Guachochi, por tercera ocasión, es decir, alrededor de 417 kilómetros.

En esta ocasión, dice, no sólo apoyó con juguetes o despensas, sino que también buscó dar ayuda a personas con discapacidad.

“Recibimos mucho apoyo de todas las personas, realmente a mí me ven corriendo, pero esta causa funciona gracias a la causa de todas las personas. La carrera la inicié el 2 de enero y concluyó el 7 de enero, esta causa era que corría yo por juguetes. Al ir a las comunidades empezamos a encontrar niños y personas con discapacidad, y ahora nos enfocamos también en personas con discapacidad. Este año decidimos hacerlo para niños y niñas de la Sierra Tarahumara y personas con discapacidad”.

En la primera carrera de este año, Chava fue recibido por funcionarios de los ayuntamientos que visitó durante los seis días que corrió de municipio a municipio.

“Es muy bonito cuando vamos en el camino y vamos recibiendo donaciones, porque eso nos hace darnos cuenta de que no estamos haciendo algo que no va a funcionar, sino que las personas se sumen. Eso significa que no vamos a llegar con las manos vacías a las comunidades”, expresa.

Chava buscará este año llegar a más municipios y comunidades de Chihuahua, y para 2027 hará una carrera de relevos para llevar más ayuda. Foto: Especial

En 2026, el joven corredor continuará compitiendo en carreras dentro del estado, en el país y de forma internacional, y en el caso de las carreras con causa, buscará coordinarse para llegar a más municipios y comunidades de su estado natal.

“Sigue pensar en la causa de 2027, donde ya no quiero correr yo solo, quiero que más personas se unan y estamos planeando hacerla en relevos”, asegura Chava.

El corredor chihuahuense invita a los atletas a cumplir sus sueños y sumarse a causas como esta o cualquier otra. “Esta causa es de todas las personas, si un día yo no puedo correr, me gustaría que otra persona la continuara. Las causas funcionan gracias al apoyo de las personas”.