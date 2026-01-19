Si te interesa la historia, en Chihuahua, la capital del estado grande, le contará en sus museos los grandes acontecimientos que, a lo largo de 316 años, han sucedido en esta acogedora y señorial ciudad.

Se presume primeramente a la hermosa catedral que acaba de cumplir 3 siglos de haber iniciado su construcción (1726-2026). Aunque tardó un siglo para terminar su edificación, gracias a la bonanza de las minas de la cercana Santa Eulalia, se fundó en 1709 el Real de Minas de San Francisco de Cuéllar, nombre original de la ciudad de Chihuahua.

Museos esenciales en Chihuahua Capital

Chihuahua Capital fue escenario de las tres etapas históricas que conformaron el México contemporáneo: en 1811 fue fusilado en Chihuahua el Padre de la Patria; en 1864, en la época de la Reforma, arribó el presidente de México, Don Benito Juárez, a establecer los poderes de la República permaneciendo hasta 1866; y en 1910 estalló la Revolución Mexicana encabezada por Toribio Ortega en el pueblo de Cuchillo Parado.

En el antiguo Palacio Federal, se estableció un Centro Cultural y Museo Casa Chihuahua, en cuyo sótano se encuentra el calabozo donde se mantuvo prisionero al cura Hidalgo, previo a su fusilamiento. Calle de por medio, en el Palacio de Gobierno, se cuenta con un pequeño museo dedicado a Don Miguel Hidalgo y el Altar a la Patria, que señala el sitio exacto donde en 1811 fue fusilado el cura de Dolores.

En el Centro Histórico destacan también la plaza Hidalgo y la Plaza del Ángel, donde se guardan los restos de los chihuahuenses ilustres y se celebran eventos cívicos y conciertos multitudinarios, y para cerrar la Ruta de la Libertad, se sugiere visitar la antigua iglesia de San Francisco, en donde al pie de uno de sus altares, estuvo sepultado el cuerpo de Don Miguel Hidalgo hasta la consumación de la independencia, siendo trasladado al monumento del Ángel de la Independencia en la ciudad de México.

En la calle Juárez y 5ª., también en el Centro Histórico, está el Museo de la Lealtad Republicana que sirvió de Palacio Nacional al Benemérito de las Américas durante su estancia en el Estado. Es una construcción sobria, de un solo piso con patio en medio, su contenido consta de mobiliario y documentación, así como la réplica de un carruaje como el que utilizó el presidente Juárez durante su Patria Peregrina.

Otro edificio que es imperdible durante su tour de museos en Chihuahua es la Quinta Gameros, hoy Centro Cultural Universitario. Se trata de una hermosa construcción de estilo francés, que nos habla del auge minero que tuvo Chihuahua. La casa es un pequeño palacio, con un rico decorado en su fachada de cantera única en México. Resguarda una valiosa colección de muebles de estilo Art Noveau provenientes de la Casa Requena de la ciudad de México. Cuenta con salas para exposiciones temporales y es sede todo el año de eventos universitarios.

Muy cerca se encuentra la Casa de Villa, hoy Museo de la Revolución Mexicana. Les fascinará por la mítica figura del General Francisco Villa y su liderazgo al frente de la famosa División del Norte. El museo incluso contiene el automóvil que manejaba el General Villa cuando fue emboscado en Hidalgo del Parral. La casa fue habitada hasta su muerte por su viuda Doña Luz Corral, quien donó su residencia al Ejército Mexicano con la condición de que se conformara un museo donde se honrara no solo al general Villa, sino al movimiento al que su esposo dedicó gran parte de su vida.

Al noreste de la ciudad, en la avenida Tecnológico, junto al Centro Expo Chihuahua, está el Museo de Arte Contemporáneo, ubicado en el edificio conocido como la Casa Redonda donde antiguamente fue el taller de reparación de locomotoras de los Ferrocarriles Nacionales. El edificio semicircular fue restaurado; contiene arte moderno y alberga importantes colecciones itinerantes.

Más al norte de la ciudad, como en media hora de camino, nos encontraremos con las Grutas Nombre de Dios, una cavidad llena de figuras que asemejan lo que su imaginación le dicte. Está lleno de estalactitas y estalagmitas que con los años se formaron por las filtraciones de agua.

Chihuahua Capital: un destino con mucha historia

Una mañana de estas, donde todavía la población estudiantil está gozando de vacaciones, sería muy factible recorrer en familia los museos que nos recuerdan la historia de hombres y mujeres que vivieron de acuerdo a sus ideales, en la búsqueda de un México y un Chihuahua donde la constante sea la práctica de los valores universales.

Aprovechamos para recordarles que los domingos, como en todo el mundo y en Chihuahua, el acceso a los museos es gratis.

