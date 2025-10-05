Organismos empresariales y de la sociedad civil organizada de La Laguna, condenaron los ataques que sufrieron policías de Durango en un filtro de revisión el sábado por la tarde en Gómez Palacio, Durango.

Más de 70 organismos manifestaron a través de un comunicado, su “profunda preocupación y enérgico rechazo” ante los hechos del sábado en el que los elementos fueron agredidos con armas de fuego.

“Este ataque representa una seria señal de alerta y evidencia la necesidad de reforzar las estrategias de seguridad, la coordinación interinstitucional y la presencia operativa en la región. Después de más de una década de avances significativos en la materia, resulta inaceptable que la violencia vuelva a amenazar la estabilidad y la confianza que tanto trabajo ha costado recuperar”, refirieron en el comunicado.

Los diversos organismos solicitaron a todas las autoridades responsables de la seguridad pública en Durango que se fortalezca la presencia de las fuerzas del orden en toda la Zona Metropolitana de La Laguna, con inteligencia, capacidad operativa y sobre todo una coordinación real con las fuerzas federales.

Así mismo, reiteraron la necesidad de garantizar condiciones seguras para las corporaciones policiales y para la ciudadanía, evitando retrocesos en la tranquilidad de la región, y que se informe con claridad sobre los resultados de las investigaciones y medidas para prevenir otras agresiones.

“La seguridad no admite complacencia, pero si exige resultados con toda firmeza y contundencia”, comentaron.

Hicieron un llamado urgente a que el gobierno estatal y las fuerzas federales asuman juntas su responsabilidad con determinación y liderazgo, pues recalcaron que la Comarca Lagunera merece seguir siendo una región segura, productiva y en paz.

