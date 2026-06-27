Estados | 27-06-26 | 18:23 | Actualizada | 27-06-26 | 18:23 |

La realizó un cateo en un inmueble de la localidad de Aquiles Serdán, en el municipio de Victoria de Durango, Durango, tras una presentada por elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes detectaron la presencia de personas armadas y fauna exótica mientras patrullaban en la localidad.

A través de la Durango, el agente del Ministerio Público de la Federación gestionó la autorización judicial para .

La FGR inició una investigación por una denuncia de la Guardia Nacional sobre personas armadas y animales exóticos. | Foto: Especial.
La FGR inició una investigación por una denuncia de la Guardia Nacional sobre personas armadas y animales exóticos. | Foto: Especial.

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Durante la incursión, el personal ministerial localizó y aseguró tres tigres de bengala, un ocelote y un lince; 32 equinos, entre ellos caballos, yeguas, ponis, potrillos, potrancas, un burro; además, cinco vehículos, cinco motocicletas, cuatro cuatrimotos, un remolque y una traila.

La fauna silvestre asegurada quedó a disposición del Instituto Municipal de Conservación de Vida Silvestre en Durango. La Fiscalía Federal de Durango continúa las investigaciones.

En el cateo también aseguraron cinco vehículos, cinco motocicletas, cuatro cuatrimotos, un remolque y una traila. | Foto: Especial.
En el cateo también aseguraron cinco vehículos, cinco motocicletas, cuatro cuatrimotos, un remolque y una traila. | Foto: Especial.

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JACL/cr

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