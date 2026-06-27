La Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en un inmueble de la localidad de Aquiles Serdán, en el municipio de Victoria de Durango, Durango, tras una denuncia presentada por elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes detectaron la presencia de personas armadas y fauna exótica mientras patrullaban en la localidad.

A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) Durango, el agente del Ministerio Público de la Federación gestionó la autorización judicial para intervenir el predio.

La FGR inició una investigación por una denuncia de la Guardia Nacional sobre personas armadas y animales exóticos. | Foto: Especial.

Lee también Catean casa en San Nicolás, NL por robo al Banco del Bienestar; investigan asalto de aproximadamente 5 mdp

Durante la incursión, el personal ministerial localizó y aseguró tres tigres de bengala, un ocelote y un lince; 32 equinos, entre ellos caballos, yeguas, ponis, potrillos, potrancas, un burro; además, cinco vehículos, cinco motocicletas, cuatro cuatrimotos, un remolque y una traila.

La fauna silvestre asegurada quedó a disposición del Instituto Municipal de Conservación de Vida Silvestre en Durango. La Fiscalía Federal de Durango continúa las investigaciones.

En el cateo también aseguraron cinco vehículos, cinco motocicletas, cuatro cuatrimotos, un remolque y una traila. | Foto: Especial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

JACL/cr