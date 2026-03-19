Quintana Roo busca dar un paso hacia la diversificación de su economía con la creación del “Distrito Financiero y Tecnológico” de Cancún, una apuesta con la que se pretende atraer inversiones, fortalecer el crecimiento económico y generar nuevas fuentes de empleo, anunció la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

El anuncio se realizó durante la inauguración de la 89 Convención Nacional Bancaria, evento en el que participaron la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora; la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, y el presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano Mussali, entre otros representantes del sector financiero.

Mara Lezama, Emilio Romano y Claudia Sheinbaum durante la inauguración de la 89 Convención Nacional Bancaria. Foto: Especial.

En este marco, la mandataria estatal sostuvo que Quintana Roo ha logrado consolidar su estabilidad económica en los últimos años mediante el fortalecimiento de sus finanzas públicas, lo que ha permitido mejorar su calificación crediticia hasta alcanzar niveles históricos y generar mayor confianza entre inversionistas.

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Como parte de este balance, destacó los avances obtenidos en materia de disciplina financiera. “En tres años redujimos la deuda pública en cerca de 5 mil 700 millones de pesos; la razón de deuda sobre ingresos pasó de 103% a 63%; y los ingresos propios crecieron 70%”, afirmó.

También señaló que calificadoras internacionales como Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch y HR Ratings han mejorado la evaluación del estado, llegando incluso a niveles de doble A durante 2025, lo que, dijo, contribuye a impulsar la inversión productiva y la generación de empleos.

La gobernadora resaltó que Cancún ha sido históricamente un ejemplo de coordinación entre el sector público y el financiero desde su origen como destino turístico.

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“Recibimos 28 millones de visitantes y nuestros cuatro aeropuertos internacionales movilizan más de 33 millones de pasajeros. El turismo ha sido motor de nuestro desarrollo y seguirá contribuyendo al crecimiento económico de México”, expresó.

Sin embargo, consideró necesario ampliar las oportunidades de desarrollo hacia sectores como la tecnología y los servicios financieros, con el objetivo de reducir la dependencia económica del turismo y abrir nuevas áreas de crecimiento.

El proyecto del Distrito Financiero y Tecnológico contempla el desarrollo de un polígono con incentivos fiscales y regulatorios en los tres órdenes de gobierno, además de mecanismos como la deducción acelerada de inversiones en activos fijos, con la finalidad de atraer capital tanto nacional como extranjero.

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De acuerdo con las proyecciones presentadas, la iniciativa podría captar inversiones por entre mil 100 y mil 300 millones de dólares en los próximos diez años, además de generar entre 9 mil y 11 mil empleos directos y más de 22 mil indirectos.

La mandataria explicó que esta iniciativa también está alineada con el Plan México y con la estrategia federal de Polos del Bienestar, orientadas a fortalecer el desarrollo regional y la competitividad económica del país.

Durante su intervención, también hizo énfasis en la necesidad de impulsar la inclusión financiera, particularmente entre las mujeres, al considerar que el acceso al financiamiento es una herramienta para reducir brechas económicas y sociales.

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“Cuando el acceso al capital se amplía, crece la libertad de las personas y se construyen sociedades más justas. Esa es la prosperidad compartida que buscamos. Y Quintana Roo quiere ser parte activa de esa nueva etapa”, señaló.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó las acciones emprendidas a nivel nacional para mantener la estabilidad del sistema financiero y fortalecer el acceso al crédito, así como la digitalización de los servicios bancarios como parte de la estrategia económica del país.

La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, resaltó el crecimiento en el uso de herramientas digitales para pagos y transferencias, incluyendo el SPEI y las operaciones con tarjetas bancarias, como parte de la modernización del sistema financiero.

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A su vez, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, aseguró que el país cuenta con fundamentos económicos sólidos para enfrentar el contexto internacional y avanzar en sus metas de crecimiento. “México cuenta con un sistema financiero sólido”, declaró.

Finalmente, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano Mussali, expuso los objetivos del sector bancario para ampliar el acceso a los servicios financieros, promover mayores oportunidades de desarrollo económico y fomentar la educación financiera desde edades tempranas.

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