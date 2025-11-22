Al grito de "Justicia para Rodrigo" y "entreguen a los asesinos", cientos de personas, salieron a las calles principales de Villahermosa, para exigir justicia para Rodrigo Isidro Ricárdez, joven de 20 años, asesinado presuntamente por policías estatales.

Rodrigo, fue asesinado a balazos el 14 de noviembre pasado, presuntamente en un acto de abuso policial, ocurrido en la colonia José María Pino Suárez, en Villahermosa.

En un primer momento los manifestantes se congregaron en las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) donde con lonas y pancartas denunciaron el artero crimen del joven estudiante de veterinaria.

Lee también Uruapan, otra vez de luto; mueren 7 habitantes en accidente de autobús

Allí el Fiscal, Oscar Vázquez Landero salió un momento de su oficina para ofrecerles condolencias a Don Lucio Isidro Álvarez, padre de la víctima y ofreció una audiencia a la familia en el momento que lo consideren oportuno.

Cuestionado por la prensa sobre si los policías acusados de la agresión, habían sido separados del cargo, señaló que desconocía esa información, pero la participación de los uniformados era una de las líneas de investigación.

“Es una investigación por homicidio, estamos trabajando como a ustedes les consta en el tema, por el tipo de conducta no es posible darles algún tipo de información para no afectar la investigación, además de cuidar el debido proceso. - ¿Qué ha pasado con los policías, no han sido cesados del cargo? - Desconozco esa parte, estamos trabajando, hay líneas de investigación, sí y la línea de investigación en cuanto de la participación de los elementos también está considerada en nuestra investigación. Por el momento es todo lo que les puedo decir. Gracias”, expresó brevemente.

Lee también Sheinbaum anuncia construcción de planta productora de Chocolate Bienestar en Tabasco; tendrá inversión de 80 mdp

Minutos después partió el numeroso contingente sobre las calles principales de Villahermosa, en el que participaron familiares, amigos y excompañeros de universidad de la víctima, así como un grupo de cabalgantes, que incluso llevaron un caballo con la silla vacía, señalando que era de la víctima.

Durante su recorrido fueron lanzando consignas como "justicia para Rodrigo", "Rodrigo no murió a Rodrigo lo mataron", "entreguen a los asesinos" y algunas otras, hasta llegar al palacio de gobierno.

Allí los asistentes a la marcha se reunieron en círculo frente a Palacio de Gobierno para guardar un minuto de silencio en memoria del joven asesinado y luego de ofrecer un aplauso, entonaron el himno nacional.

Lee también Choque entre un tráiler y un camión de pasajeros en carretera Silao-Irapuato deja dos muertos y siete heridos

Antes de concluir la manifestación Don Lucio Isidro Álvarez, aseguró que seguirán alzando la voz para exigir justicia y lamentó que el secretario de seguridad, Serafín Tadeo Lazcano, no haya tenido la firmeza necesaria para anunciar la separación del cargo de los policías acusados de la agresión armada.

Asimismo, exigió a la Fiscalía General del Estado que, lo antes posible se dé a conocer la detención de los homicidas y que no utilicen chivos expiatorios para cerrar este caso.

“No voy a descansar junto con mi familia hasta que hayan detenidos, los homicidas siguen en la calle, tenemos que cuidarlo de ellos, no es justo que tengamos un secretario de seguridad ciudadana que no ponga autoridad para sacar de las calles a esas personas, por lo menos durante la Fiscalía hace su investigación", señaló

“Y vamos a seguir convocando hasta que hayan detenidos, hasta que se haga justicia y no quiero que la Fiscalía vaya a sacarme un chivo expiatorio, quiero a los responsables y los responsables deben de pagar, porque lo acribillaron por espalda y le dieron el tiro de gracia. Mi hijo todavía estaba vivo y lo remataron y queremos justicia”, expresó finalmente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot