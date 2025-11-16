Villahermosa, Tab.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la construcción de la planta de producción del Chocolate Bienestar en Comalcalco, Tabasco, la cual tendrá una inversión de 80 millones de pesos.

En el marco del 14 Festival del Chocolate Tabasco 2025, la jefa del Ejecutivo federal indicó que el objetivo de esta planta es fortalecer a las y los productores de cacao de la región a través de precios justos y la transformación de este en Chocolate Bienestar.

"Estamos anunciando la construcción de esta planta procesadora de cacao para, junto con los productores, productoras de cacao de Tabasco, trabajar para que esta planta produzca Chocolate del Bienestar.

"Hasta ahora se ha logrado con un número muy importante de productores de cacao, productoras también, que el cacao se pueda secar de manera colectiva para poder venderse a mejor precio, se vende en el mercado y también para Alimentación para el Bienestar".

Ante cientos de tabasqueños, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el apoyo a los productores continuará, pese a que "algunos envidiosos no les parece que estemos trabajando con los campesinos de cerca, para transformar el producto primario".

Gobierno estatal donará previo

María Luisa Albores, directora general de Alimentación para el Bienestar, informó que esta planta se construirá en el municipio de Comalcalco, gracias a que el gobierno estatal otorgará en donación un predio de dos hectáreas y que tendrá una inversión de 80 millones de pesos.

"Cuyo valor productivo, sin duda alguna, superará esta cifra con el paso de los años y será un nuevo emblema de identidad para las y los tabasqueños", indicó.

María Luisa Albores afirmó que resulta indispensable la creación de esta planta procesadora de chocolate, que consolide y mantenga a lo largo del tiempo la relación directa y justa con las y los pequeños productores de cacao para su beneficio a largo plazo.

"Con esta obra enriqueceremos la Ruta del Cacao, que el gobierno de Tabasco ha fortalecido como atractivo turístico, para que todas y todos quienes se acerquen conozcan el origen y el espíritu del cacao, así como todo el proceso productivo y de transformación necesarios para obtener tan ricos productos".

El gobernador Javier May celebró la construcción de esta planta, la cual detalló que utilizará cacao de alta calidad proveniente de los sistemas agroforestales impulsados por el programa Sembrando Vida.

"Esta es una obra que el Gobierno de México impulsa con todo el respaldo de su gobierno, con el gobierno del pueblo, desde el diálogo y el compromiso en favor de nuestra tierra.

"La construcción de esta planta procesadora es, sin duda, un compromiso cumplido más que da muestra de las políticas impulsadas por los gobiernos de la Cuarta Transformación, que son políticas integrales", agregó.

