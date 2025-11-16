Villahermosa, Tab.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que cuando el gobierno y el pueblo están unidos, no hay fuerza que los pueda detener y juntos “somos invencibles”, además de afirmar que no hay divorcio entre pueblo y gobierno.

Esto, un día después de la marcha de la Generación Z en el Zócalo de la Ciudad de México en donde se registraron hechos violentos.

Al anunciar la construcción en Tabasco de la planta de producción de Chocolate Bienestar, y en respuesta a quienes buscan provocar actos violentos, la jefa del Ejecutivo federal afirmó que la mayoría de los mexicanos rechazan estos intentos, pues afirmó que ambos están construyendo la paz.

“No hay divorcio entre pueblo y gobierno somos uno solo. Jamás nos vamos a separar del pueblo de México. Y cuando hay gobiernos cercanos a la gente, cuando el gobierno responde a su pueblo, no hay fuerza que nos pueda detener, somos invencibles pueblo y gobierno. Es invencible nuestro país”.

“Es importante que lo digamos, a quienes quieren provocar alguna violencia, el pueblo de México dice: ‘¡No!’ Juntas y juntos, gobierno y pueblo, estamos construyendo la paz”, dijo ante cientos de asistentes.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Villahermosa, Tabasco, este domingo 16 de noviembre de 2025. Foto: Especial

