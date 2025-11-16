Más Información

Somos invencibles pueblo y gobierno, dice Sheinbaum tras marcha de Generación Z; “no hay fuerza que nos pueda detener”, señala

Somos invencibles pueblo y gobierno, dice Sheinbaum tras marcha de Generación Z; “no hay fuerza que nos pueda detener”, señala

Línea 1 del Metro reabre por completo tras mil 224 días de obras; Brugada presume la renovación “más rápida del mundo”

Línea 1 del Metro reabre por completo tras mil 224 días de obras; Brugada presume la renovación “más rápida del mundo”

Marcha de la Generación Z deja periodistas lesionados; denuncian agresiones policiacas

Marcha de la Generación Z deja periodistas lesionados; denuncian agresiones policiacas

Videos exhiben los momentos más tensos de la marcha de la Generación Z en CDMX

Videos exhiben los momentos más tensos de la marcha de la Generación Z en CDMX

"Llamado a no olvidar a las víctimas de la violencia"; así cubrieron medios internacionales la marcha de la generación Z

"Llamado a no olvidar a las víctimas de la violencia"; así cubrieron medios internacionales la marcha de la generación Z

Analizan ley para combatir uso de “pollitos de colores” por el narco

Analizan ley para combatir uso de “pollitos de colores” por el narco

Villahermosa, Tab.- La presidenta aseguró que cuando el gobierno y el pueblo están unidos, no hay fuerza que los pueda detener y juntos “somos invencibles”, además de afirmar que no hay divorcio entre pueblo y gobierno.

Esto, un día después de la marcha de la Generación Z en el Zócalo de la Ciudad de México en donde se registraron hechos violentos.

Al anunciar la construcción en Tabasco de la planta de producción de Chocolate Bienestar, y en respuesta a quienes buscan provocar actos violentos, la jefa del Ejecutivo federal afirmó que la mayoría de los mexicanos rechazan estos intentos, pues afirmó que ambos están construyendo la paz.

Lee también

“No hay divorcio entre pueblo y gobierno somos uno solo. Jamás nos vamos a separar del pueblo de México. Y cuando hay gobiernos cercanos a la gente, cuando el gobierno responde a su pueblo, no hay fuerza que nos pueda detener, somos invencibles pueblo y gobierno. Es invencible nuestro país”.

“Es importante que lo digamos, a quienes quieren provocar alguna violencia, el dice: ‘¡No!’ Juntas y juntos, gobierno y pueblo, estamos construyendo la paz”, dijo ante cientos de asistentes.

Lee también

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Villahermosa, Tabasco, este domingo 16 de noviembre de 2025. Foto: Especial
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Villahermosa, Tabasco, este domingo 16 de noviembre de 2025. Foto: Especial

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]