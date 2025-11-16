Más Información

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el nuevo - el cual está a cargo de ingenieros militares - será inaugurado en marzo del próximo año.

Como parte de su gira por la entidad, la jefa del Ejecutivo federal supervisó este domingo por la mañana, junto con el gobernador Javier May, los avances en la construcción de este hospital.

Hospital General Cárdenas, Tabasco / Foto: Especial
“Supervisamos avances del Hospital General de Cárdenas, Tabasco, cuya conclusión, después de muchos años de abandono, se encuentra a cargo de los ingenieros militares. Estará terminado en marzo de 2026”, informó en sus redes sociales.

Aparte, el gobernador Javier May (Morena), afirmó que la construcción de este hospital traerá bienestar y hará justicia a las y los habitantes de La Chontalpa.

La presidenta Claudia Sheinbaum supervisó los avances del Hospital General Cárdenas, Tabasco, a cargo del Ejército / Foto: Especial
“En su segundo día por #Tabasco, acompañamos a nuestra Presidenta @Claudiashein a recorrer los avances del Hospital General de Cárdenas, compromiso que estamos cumpliendo en conjunto con el @GobiernoMX, que traerá bienestar y hará justicia a las y los habitantes de La Chontalpa".

