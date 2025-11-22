Uruapan, otra vez de luto; mueren 7 habitantes en accidente de autobús

Más Información
Morelia, Michoacán.- Hasta el momento siete personas muertas y 20 más, lesionadas, es el saldo preliminar de la volcadura de un autobús de pasajeros, sobre la Autopista Siglo 22, en Michoacán.
El accidente ocurrió en el tramo Pátzcuaro-Morelia, a la altura de la tenencia de Tiripetío.
En el autobús, viajaban habitantes del municipio de Uruapan, que realizaban un viaje turístico a Tlalpujahua, la capital mundial de la esfera.
Personal de los cuerpos de auxilio, confirmaron que en el lugar perdieron la vida seis mujeres y un hombre, todos originarios del municipio de Uruapan.
Las autoridades indicaron que los 20 lesionados, también son de ese lugar ubicado a 110 kilómetros de la capital michoacana, y fueron trasladados a diferentes hospitales.
Este hecho ocurre a 21 días del asesinato del alcalde, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, por lo que una vez más, Uruapan está de luto.
