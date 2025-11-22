Más Información
Semar incinera casi 5 toneladas de clorhidrato de cocaína en Acapulco; afectación al narco equivale a más de mil 303 mdp
Pemex felicita a Fátima Bosch y desata polémica; acusan que su padre otorgó contrato millonario a dueño de Miss Universo
Jazlyn Azulet, menor sobreviviente de la explosión de pipa en Iztapalapa, regresó a México tras ser hospitalizada en EU
Silao, Gto.- El choque frontal entre un tráiler y un camión de pasajeros dejó dos personas muertas y siete más lesionadas, una de ellas de gravedad, así como la explosión del tractocamión, la mañana de este sábado en la carretera Federal 45 Silao-Irapuato, en la comunidad El Espejo.
Dos lesionados fueron trasladados en ambulancias del Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato (SUEG) y Cruz Roja al Hospital General de Silao, uno al hospital del IMSS de esta ciudad y cuatro a una clínica privada de Irapuato.
De acuerdo con reportes iniciales, alrededor de las 7:00 horas de este 22 de noviembre de 2025, el chofer de un tráiler que conducía en el sentido de Irapuato a Silao impactó la barra de contención central e invadió el carril de circulación opuesto para impactarse de frente contra un camión de transporte de personal.
Lee también Montachoques al tiro por viaje: cómo evitarlos
Durante el percance, otro tractocamión y una camioneta también se vieron involucrados. El hecho frenó la circulación en ambos sentidos.
La Secretaría de Seguridad y Paz informó que, de acuerdo a la información preliminar, en el accidente se involucraron dos tráileres, un autobús de pasajeros y una camioneta, que circulaba en ambos carriles. En el suceso una camioneta y un tráiler comenzaron a incendiarse.
Confirmó el fallecimiento de dos personas.
Integrantes del Cuerpo de Bomberos de Silao y de la Coordinación Estatal de Protección Civil realizaron labores de combate hasta apagar el fuego.
Lee también Ferromex revisará cajas negras de locomotora tras accidente en Irapuato; investiga causas del incidente
Las personas lesionadas recibieron auxilio oportuno por parte de las corporaciones de emergencias, y recibirán el acompañamiento y atención, junto con los familiares de las personas fallecidas, por parte del Gobierno del Estado.
En el sitio se trabaja en labores de limpieza y retiro de vehículos siniestrados, con apoyo de la Policía Estatal de Caminos, Guardia Nacional y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.
maot
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]