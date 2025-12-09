Aguascalientes, Ags.- En noviembre de 2025, Aguascalientes se posicionó como el único estado del país sin homicidios dolosos, señaló el fiscal general del estado, Manuel Alonso García.

“Haber concluido noviembre sin homicidios dolosos no solo representa un hito a nivel nacional, sino también un reto de gran magnitud: mantener y superar estos estándares de seguridad para asegurar que Aguascalientes continúe siendo un estado con paz, orden y estabilidad”, acotó.

En la estadística sobre homicidios dolosos del mes once del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guanajuato ocupó el primer lugar con 159 homicidios dolosos; Chihuahua el segundo con 131 y Baja California el tercero con 121 personas privadas de la vida, , en tanto que Aguascalientes se encuentra en la última posición con cero y lo antecede Yucatán con dos homicidios.

Esto es resultado de las acciones de investigación, la detención oportuna de sujetos relacionados con grupos generadores de violencia y la estrecha coordinación entre las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Destacó el esfuerzo conjunto del Plan de Seguridad y Justicia, Blindaje Aguascalientes.

“Este logro se suma al trabajo permanente que encabezan las corporaciones federales, estatales y municipales, quienes mantienen vigilancia estratégica, despliegues operativos y acciones de inteligencia destinadas a prevenir la comisión de delitos de alto impacto y a garantizar la tranquilidad de las familias hidrocálidas”.

Alonso García enfatizó que la colaboración interinstitucional ha permitido fortalecer las capacidades de reacción, mejorar los procesos de investigación y consolidar un modelo de seguridad que privilegia la atención oportuna y la proximidad con la ciudadanía.

Dijo que la fiscalía ha fortalecido sus áreas de análisis, inteligencia, investigación de campo y judicialización, permitiendo la desarticulación de bandas delictivas y la captura de individuos vinculados con actividades que generan riesgo en la entidad.

Cero homicidios dolosos, refleja el compromiso permanente de las personas que integran las instituciones de seguridad y procuración de justicia, quienes trabajan bajo una misma visión: proteger la vida y la integridad de la población, y planteó que el compromiso de la FGE es no bajar la guardia.

El reporte oportuno al 911, la colaboración mediante denuncias formales ha sido fundamental para alcanzar estos indicadores, dijo.

Aseveró que los indicadores del mes pasado son motivo de reconocimiento; la prioridad sigue siendo la misma: proteger la vida, prevenir el delito y mantener la paz pública.

