Toño Mauri volvió de donde pocos regresan. El Covid-19 lo dejó en coma durante cuatro meses y lo llevó a un trasplante de pulmones, en un proceso que transformó su vida. Hoy, cinco años después, la replantea desde otro lugar, aun frente a la incertidumbre en cualquier terreno, como el laboral.

El 14 de febrero de 2021, el actor y cantante salió por su propio pie de la cama hospitalaria en la que permaneció casi seis meses. Asegura que no lo hizo solo: su familia y Dios lo acompañaron durante todo el proceso.

“Nadie se va de este mundo sin haber terminado su misión”, dice a EL UNIVERSAL en entrevista.

“Vivir cada día sabiendo que puede ser el último, me permite aprovecharla más, intensamente, ya no me gusta perder el tiempo, a veces acaba y digo, caray, tenía que hacer más”.

Debutó en los 80 con el grupo Fresas con Crema y suma cuatro décadas de actor; en la imagen, Simulacro (2008), serie colombiana. Fotos: Graciela y Toño Mauri, y Archivo / EL UNIVERSAL

Hijo de cubanos; su padre Antonio Gustavo huyó de Cuba y pidió asilo en México, donde él nació. Fotos: Graciela y Toño Mauri, y Archivo / EL UNIVERSAL

De salud, asegura, está casi al 100%, sabe que es difícil llegar a los niveles que tenía antes. Ya sólo toma tres pastillas de por vida (llegó a ocupar más de 20) y lo único que tiene prohibido es comer carne cruda y beber alcohol. Eso sí, sabe que debe cuidarse.

Pero eso, de alguna manera, no lo ven productores de cine y televisión. Las ofertas laborales no llegan.

Cierto que tuvo una aparición en la serie Mariachis, pero porque fue producida por la compañía que él y su hijo fundaron hace un sexenio.

“Han sido cinco años muy duros, difíciles, en la cuestión económica”, reconoce el actor.

Se casó con Carla Alemán Magnani en 1992; son una de las parejas más sólidas, llevan más de tres décadas. Fotos: Graciela y Toño Mauri, y Archivo / EL UNIVERSAL

“Ha sido llevar el día a día como va saliendo. Sale (el dinero) del libro que hice y de algunas pláticas que he dado, pero más de lo que fui guardando, pensando por si algún día se necesitaba y sí se necesitó”, detalla entre risas.

Tocado por Dios

Lo que tiene ahora su atención son dos proyectos: un negocio sobre el uso de energías que considera es el futuro y ya tiene listo el guion cinematográfico basado en su libro Toño Mauri, Mi nueva vida, un gran milagro, donde cuenta por todo lo que pasó.

La cinta sería producida por su compañía y ya hay acercamiento con gente interesada. Sería la primera de una serie de historias positivas.

“Lo que queremos es dejar a la gente algo bueno, vamos a ser minucioso en lo que haremos”, subraya.

En 2020 estuvo en coma cuatro meses; pasó cerca de ocho meses hospitalizado y en rehabilitación. Fotos: Graciela y Toño Mauri, y Archivo / EL UNIVERSAL

Su libro también tendrá una nueva reedición y conteniendo pasajes inéditos que ha ido recordando, ayudado por su familia. Uno de ellos, envuelto por magia, lo relata en exclusiva.

“Un día, mientras estaba en coma, las cosas se complicaron mucho y le dijeron a mi esposa que no habían podido estabilizarme y que me quedaban dos horas de vida”, recuerda. Ante el pronóstico, Carla comenzó a buscar a un sacerdote por todo Miami. Entonces recibió una llamada inesperada.

“Le dijo que era el Padre Roberto, que sabía que estaban buscando a alguien y que él podía ir. Le dijo el hospital y él respondió que era un lugar que tenía muy bien conocido”, cuenta.

El 7 de mayo de 2021, entregó a su hija Carla en Key Biscayne, en Miami; hubo invitados vía Zoom. Fotos: Graciela y Toño Mauri, y Archivo / EL UNIVERSAL

Las restricciones por la pandemia impedían cualquier visita, y el hospital negó que alguien hubiera entrado. Sin embargo, más tarde el propio sacerdote volvió a llamar y describió con precisión la habitación donde se encontraba.

“A la mañana siguiente le dijeron que había pasado la noche y estaba mejorando”, relata el actor. Carla acudió a misa y, al contar lo sucedido, su hermana le sugirió que pudo tratarse del arcángel San Rafael, a quien la tradición atribuye la protección de los enfermos.

“Hemos seguido buscando al Padre Roberto, pero nadie sabe de él. Tuve varias cosas así y eso lo voy a contar”, dice Mauri, agradecido.