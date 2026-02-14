La violinista Esmeralda Camacho, quien se hiciera viral tras darse a conocer que forma parte del equipo musical de Christian Nodal, ha dado de qué hablar nuevamente tras aparecer junto al reggaetonero El Malilla, durante el concierto que ofreció en el Palacio de los Deportes.

Camacho compartió en sus redes momentos previos al show, en los ensayos, y también instantes durante el concierto que fue soul out; Esmeralda ha participado en ensambles, proyectos orquestales y presentaciones en vivo, en la que ha destacado por su presencia escénica y técnica.

Hace unas semanas su nombre se volvió tendencia en internet porque circuló la versión de que había sido despedida del equipo de Nodal, luego de que se supusiera en redes que entre ella y el cantante habría algo más que una relación laboral.

Esto no ocurrió, pues Esmeralda sigue siendo parte del equipo musical de Nodal; con Fernando Hernández Flores, verdadero nombre de El Malilla, también participó en la parte musical del show, y compartió algunos momentos del concierto en una galería que tituló: "Malilla Baby".

Esmeralda Camacho y El Malilla en concierto; el reggaetonero se presentó en el Palacio de los Deportes. Foto: Instagram esmeralda_canape

El originario de Valle de Chalco, de 26 años, es el crush de muchas chicas y líder de un fenómeno musical que ha cruzado fronteras con canciones como “B de Bellako”, “Tiki” y “Mami Tú”, y Esmeralda no se quedó atrás y con movimientos propios del género, conjugó el sonido de su violín con el baile.

Esmeralda Camacho y El Malilla durante show en Ciudad de México.

Previo al show, Esmeralda, violinista versátil con formación rigurosa que toma música clásica, regional, pop y electrónica, compartió una selfie en la que mostró su look para un show que reunió a 24 personas.

Esmeralda Camacho comparte outfit para el concierto de El Malilla en el Palacio de los Deportes.

