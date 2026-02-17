Shandi Sullivan ha sido una de las exparticipantes de "America´s Next Top Model" que participa en el documental del reality show y, entre sus declaraciones, revela que, la supuesta infidelidad a su novio, fue en realidad un acontecimiento en el que sufrió de abuso sexual, debido a la condición vulnerable en la que se encontraba; la joven lamenta que la producción tomara la decisión de televisar el asunto.

Ayer se estrenó "La cruda realidad dentro de America´s Next Top Model", un documental, producido por Netflix, en que se intenta retratar las diferentes perspectivas de aquellas personas que estuvieron involucradas en el programa que buscaba convertir a jóvenes de la época -inicios de los dos miles- en supermodelos.

Por ello, se da voz, no sólo a su creadora, Tyra Banks, si no a algunas de las exparticipantes del reality, como a sus exjueces (J. Alexander, Nigel Baker y Jay Manuel) y también Ken Mok, el productor del programa, en búsqueda de una visión más completa de los pros y contras de la producción de UPN que, en su momento, se convirtió en todo un fenómeno.

Los testimonios de Shandi, quien participó en la segunda temporada del reality, son algunos de los que más han llamado la atención, esto debido a que en su participación, en el primer y segundo episodio del documental, confía lo traumatizante que fue para ella la ocasión en que, junto a sus compañeras y la producción, viajó a Milán e intimó con un joven oriundo de la región.

Esto debido a que Shandi tenía novio, un joven identificado con el nombre de Erik que, de hecho, fue quien la alentó a asistir al casting del programa pues, pese a que, ella no se sentía una joven atractiva, ni con las características físicas inherentes a una modelo, él la alentó en todo momento en creer en su potencial.

"El modelaje nunca pasó por mi mente al crecer, nunca fue algo que soñara hacer, mi novio de la época, Erik, me decía que podía modelar, ¿por qué no eres modelo?; un día estábamos viendo la tele y salió un comercial para un casting, de un programa que no conocía".

"En la audición les dije que ya no quería trabajar en la farmacia, como sea,,, fue una experiencia, regresé a mi vida normal a Kansas y me llamaron a mi trabajo de la farmacia, me dijeron ´lorgaste entrar´", ahondó.

Y, mientras la competencia avanzaba, Shandi confiaba más en ella y en sus habilidades, a tal grado que comenzó a tomar la competencia en serio, pues tenía la firme convicción de que podía a llegar a ser la ganadora.

Se encontraba entre las finalistas, quienes -como había ocurrido en la primera temporada- viajarían a un país europeo para vivir una nueva experiencia como modelos, por lo que volaron hasta Milán, en donde sucedieron los hechos que la marcarían, como ella misma afirmó, hasta la fecha.

Fue la noche de su llegada, cuando los jóvenes italianos que las habían trasladado a las agencias de modelos para audicionar, se presentaron en su habitación de hotel, que Shandi y sus compañeras compartieron una noche de esparcimiento con ellos, sin embargo, la concursante excedió su consumo de alcohol, lo que generó que no estuviera consciente a la hora en que se produjo el actor sexual, como relató, visiblemente afectada.

La joven mostró consternación por el hecho de que la producción del programa filmara toda la situación y no hiciera nada para detenerla, aún cuando su estado era de visible indefección.

"Me emocionaba tener una noche para hablar y beber, creo que no había comido nada, no había dormido, recuerdo que me metí al jacuzzi, también Aphril y Mercedes se metieron, también recuerdo que un chico me miraba y yo a él, estaba muy ebria en ese punto y, todo después de eso, está borroso, sólo recuerdo que él estaba encima de mí, estaba inconsciente y nadie hizo nada para detenerlo y todo está grabado, cada momento", expresó.

La joven prosiguió y mostró inconformidad por el proceder de los productores:

"Recuerdo estar en la ducha, y luego sentada en la ducha, luego estábamos en la cama, estuve inconsciente por mucho tiempo, ni siquiera sentí el acto sexual, sólo sabía que estaba pasado y me desmayé, al día siguiente me desperté pensando ´no puede ser, ¿qué carajos pasó anoche?´y fue cuando lo entendí todo, me abrumé por completo y me quedé sentada llorando; creo que después de salir de jacuzzi y, todo lo que pasó después, debieron de haber parado, decir que salió de control y que tenían que sacarme de ahí".

Banks, por su parte, se deslindó de los acontecimientos, es decir que de la filmación continuará pese a la situación, debido a que señaló que eran decisiones de producción de las que ella no tenía conocimiento ni implicación alguna.

"Sí recuerdo su historia, me es difícil hablar de la parte de producción porque ese no es mi terreno".

El hecho fue manejado como si Shandi hubiera sido infiel a su novio, con plena consciencia; también se televisión el momento en que la joven llamó a su novio para decirle lo del supuesto engaño, situación que la vulneró todavía más ya que, al provenir de una familia fracturada, Erik era su +unico apoyo moral personal.

melc